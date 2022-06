Pierpaolo Pretelli, l’ex Ariadna Romero ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Ariadna Romero ha una relazione con un ex calciatore? “C’è del tenero tra i due”

L’influencer napoletana Deianira Marzano sempre molto attiva sui social in cui non perde l’occasione per lanciare dei nuovi gossip, nelle scorse ore ha catturato l’attenzione di diversi utenti della rete per aver condiviso una fresca segnalazione ricevuta. In particolare Ariadna Romero, nota al pubblico per essere soprattutto l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli a quanto pare avrebbe una relazione con Nicola Ventola. Le parole scritte dall’utente in questione che ha svelato il rumors sono le testuali: “Lui spesso sta con lei, che cerca di nasconderlo, ma ti assicuro che c’è del tenero tra i due“.



L’ex fidanzato di Bianca Guaccero e Ariadna Romero allo stesso concerto: si accende il gossip

Da diverse ore non si fa altro che parlare di un gossip che riguarda l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli e un noto ex calciatore. In particolare l’influencer Deianira Marzano tramite un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram e riferendosi ai diretti interessati ha scritto: “Relazione nascente? Molte segnalazioni”. Intanto a uno dei tanti utenti della rete non è passato di certo inosservato un dettaglio, cioè una storia condivisa dall’ex attaccante italiano Nicola Ventola mentre si trovava al concerto di Maluma proprio in compagnia della ex del fidanzato di Giulia Salemi.

Nel profilo della modella e showgirl cubana invece non sfugge in un suo ultimo post il commento dell’ex calciatore, dato che ha messo due emoticon della donna che balla. Per chi non lo sapesse il 44enne in passato ha avuto una storia d’amore con Bianca Guaccero: la scorsa estate la nota conduttrice ha smentito il ritorno di fiamma con l’ex attaccante con cui però è rimasta in buoni rapporti.

Il rapporto della modella cubana con il suo ex e Giulia Salemi: le sue dichiarazioni

Intanto anche la modella cubana e il suo ex hanno un buon rapporto, dato che a farlo sapere lo scorso gennaio ai microfoni di RTL 102.5 News è stata lei affermando: “Si deve rispettare la vita sentimentale del proprio ex, ma la famiglia anche allargata è importante”. Sempre durante la chiacchierata aveva elogiato Giulia Salemi, la fidanzata del suo ex che di recente è stata molto preoccupata: “Una ragazza molto intelligente, matura e sensibile. Con lei ho un rapporto bellissimo, facevo le videochiamate con lei mentre Leo era in vacanza con il papà. Questo è l’esempio che vorrei portare a tante donne”.