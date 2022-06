Pomeriggio 5, Roger Balduino ancora innamorato di Estefania: “La perdono”

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 7, 2022 , in Isola dei Famosi

Roger Balduino è ancora innamorato della naufraga: la confessione in diretta da Barbara d’Urso

E’ appena finita anche quest’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. E se nella prima parte la conduttrice ha parlato dei casi di cronaca più importanti della giornata, nella seconda ha invece dedicato ampio spazio a ciò che è successo ieri sera a L’Isola dei Famosi. In studio c’era anche il modello brasiliano, che è tornato a parlare del suo rapporto con Estefania Bernal. In questa occasione l’uomo non ha negato di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti, aggiungendo che sarebbe pronto a perdonarla nonostante tutto ciò che è successo tra loro:

“Estefania mi piace ancora nonostante tutto…Io sono uno che riesce a perdonare, nonostante mi abbia preso in giro…”

Difatti i due si sono prima messi d’accordo per fare questa storia, e poi lei ha fatto marcia indietro lasciando il modello con il cerino in mano proprio nel momento in cui si è innamorato realmente.

Pomeriggio Cinque, l’ex naufrago ammette: “La colpa è al 50 e 50 tra me ed Estefania”

Successivamente Roger Balduino ha confessato a Barbara d’Urso che comunque la storia con la naufraga è nata totalmente a tavolino, scagionandola da ogni accusa di aver messo in atto questa strategia totalmente da sola:

“La colpa è al 50 e 50…Tutti e due abbiamo la colpa…Questa è la verità…Però dopo un po’ mi sono innamorato…”

Successivamente l’ospite del rotocalco pomeridiano di Canale 5, il quale è stato criticato da Antonio Zequila nel programma web Isola Party, non ha fatto mistero di non conoscere niente della ragazza, mentre lui invece si è aperto molto nei suoi confronti: “Io mi sono innamorato davvero…Le ho parlato anche di mio figlio, di mia mamma…Di lei non so nulla…So solo che a Milano vive sua sorella…” Ma nonostante ciò è riuscita a conquistare il suo cuore.

Vladimir Luxuria mette spalle al muro la naufraga: “Lei è scaltrissima”

Ha poi preso la parola l’opinionista del reality show oggi in studio a Pomeriggio 5. E quest’ultima ha dichiarato senza colpo ferire che Estefania Bernal ha sempre avuto un obiettivo chiaro e tondo dal momento in cui è iniziato il reality show:

“Lei non voleva conquistare un uomo, ma conquistarlo solo per ottenere la vittoria…L’obiettivo è sempre stato questo…”

E’ poi intervenuto nuovamente Roger, il quale ha dichiarato che magari lei fuori da questo contesto potrebbe essere totalmente un’altra persona e sorprendere in positivo: “Io non la conosco come può essere fuori…”