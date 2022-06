Roger Balduino, il rimprovero di Antonio Zequila: “Ha voluto fare il gradasso”

“Roger Balduino poteva vincere L’Isola dei Famosi”, Antonio Zequila ne è convinto

Di recente Roger Balduino dopo un infortunio, si è visto costretto a concludere la sua esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi per motivi medici. A dire la sua sull’atteggiamento del modello brasiliano in Honduras ci ha pensato l’ex naufrago Antonio Zequila, e per iniziare riferendosi alla storia che lo stesso ha avuto con Estefania Bernal ha aggiunto: “Questa roba ha danneggiato lui, se non si adeguava poteva vincere, poi ha voluto fare lo sbruffone con Clemente che l’ha spezzato, è un concorrente forte peccato che ha voluto fare il gradasso”.

L’ex naufrago deluso dalla sua eliminazione dal reality: “Mi ha penalizzato la scelta iniziale”

Antonio Zequila un ex concorrente de L’Isola dei Famosi, ha preso parte a un nuovo appuntamento del format dedicato al programma e condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il noto attore per iniziare non ha nascosto la sua delusione, per il fatto di essere stato eliminato: “Quando sono uscito sono rimasto male, perchè ero pronto per fare tutta l’avventura, ero pure ingrassato sei chili”. L’ex naufrago riferendosi al fatto di aver giocato in coppia con Floriana Secondi i primi giorni trascorsi in Honduras, ha aggiunto:

“La scelta iniziale purtroppo mi ha penalizzato. Lei dopo si è ripresa ma i primi giorni è stata un disastro, all’inizio l’aveva presa male”.

Estefania Bernal smascherata dall’attore: “Ecco cosa ha detto quando eravamo nell’albergo”

Sempre durante la chiacchierata l’ex naufrago ha fatto un rimprovero a Roger Balduino, su cui è emerso un retroscena svelato da Nicola Savino: “Se non avesse fatto la sfida con Clemente ad ora stava ancora là, si è rotto la caviglia, quello l’ha massacrato”. L’attore quando gli hanno chiesto in che modo ha scoperto che la relazione tra il brasiliano e Estefania Bernal era fake, ha risposto: “Io dico sempre la verità, nell’albergo a Milano quando eravamo reclusi lei ha detto a me lui non piace sembra un bamboccio, a me piace Jeremias“.

Poi il noto 58enne si è espresso su Soleil Sorge e Vera Gemma: “Sono due valide concorrenti peccato che non stiano molto, perchè sarebbe stato più bello se loro fossero delle concorrenti a tutti gli effetti”. L’ex naufrago ha detto la sua anche sull’avvicinamento tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, e riferendosi a quest’ultima ha affermato: “Secondo me ha perso il mondiale, non vedo molto futuro, lui è molto simpatico, credo che a lei piace un tipo più alto e muscoloso”. Poi ha dato un consiglio a Gennaro Auletto: “Deve studiare un po’ di dizione, poi non lo so, lui fa il modello e basta il corpo, invece per fare l’attore è molto più dura”. Infine ha criticato l’amicizia tra il fratello di Guendalina, Carmen e Nicolas: “Un trio talmente finto, adesso che ci avvicineremo alla finale secondo me si tireranno i capelli”.