Quelle brave ragazze, Berti-Milo-Maionchi non smettono di stupire: “E’ stato…”

Quelle brave ragazze, le conduttrici pronte a sorprendere ancora: “Abbiamo fatto un grande viaggio”

Il giovedì sera di Sky Uno rende protagoniste a sorpresa tre icone della tv italiana. Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti sono infatti sbarcate alla conduzione di Quelle brave ragazze, un programma insolito nato proprio dall’idea della celebre produttrice discografica. Appena scoccata l’idea, la Maionchi ha subito contattato le due amiche per questo viaggio on the road che ben presto si è trasformato in un format curioso e guidato da quelle che si definiscono “tre vecchiette”, ma che in realtà sono eterne ragazze. Intervistate dal settimanale Vero TV Sandra, Mara e Orietta hanno raccontato l’esperienza:

E’ stato un grande viaggio di conoscenza, fatto per il piacere di stare insieme con persone della mia età

ha affermato Mara Maionchi parlando alla rivista dei questa grande avventura approdata in prima serata su Sky.

Sandra Milo confessa: “Io non sono mai stata una brava ragazza”

Tra le tre personalità fortissime, Sandra Milo spicca e ci tiene a precisare che lei non è mai stata la classica bonacciona. Anzi, l’etichetta di brava ragazza preferisce staccarsela e consegnarla direttamente alle sue due compagne di avventura Mara a Orietta. A domanda “In che cosa vi sentite brave ragazze?” la celebre attrice ha sorpreso così: “Non lo sono mai stata in senso tradizionale, mi sarei annoiata in tal caso. Non sono come Mara e Orietta, loro si che sono brave ragazze anche nel cuore”. Brave ragazze o no, certamente parliamo di tre grandi artiste che lo spettacolo italiano è in grado di vantare.

Il retroscena su Quelle brave ragazze: “Ecco cosa accadeva quando Sandra dormiva”

Fioccano curiosità e retroscena quando Sandra Milo, Mara Maionchi e Orietta Berti si ritrovano insieme. Proseguendo l’intervista al settimanale Vero TV, Orietta Berti ha portato alla luce una situazione che spesso e volentieri si è verificata durante questa esperienza on the road: “Quando tu andavi a letto Sandra io e Mara parlavamo sempre di te e del fatto che sei una donna fortissima” – le parole della cantante che ha ricordato come la Milo abbia tirato su i figli da sola e con tanto amore – .