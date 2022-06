Raffaella Carrà, l’ultimo grande gesto: non solo uno show in sua memoria…

Madrid: confermata una piazza intitolata all’artista comparsa lo scorso luglio

È ormai quasi una certezza: Raffaella Carrà avrà una piazza intitolata a suo nome in Spagna, precisamente a Madrid. Come riportato da sito TVBlog infatti, Rita Maestre, esponente della lista di opposizione Mas Madrid, ha comunicato con un tweet la notizia. La decisione sarebbe stata presa nelle giornate tra l’8 e il 9 giugno e, anche se non c’è stata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sembrerebbe che l’inaugurazione della Plaza Raffaella Carrà dovrebbe essere prevista per il prossimo 6 luglio, esattamente un anno e un giorno dopo la scomparsa dell’artista. L’intitolazione avverrà durante il Gay Pride. Una data emblematica, la cantante infatti, legatissima alla Spagna, è sempre stata non solo un’icona della musica ma anche della comunità LGTBQ+. La proposta era stata lanciata lo scorso anno durante un consiglio comunale a luglio, a una settimana dalla morte dell’artista, e ora è arrivata a compimento.



“Icona di riferimento per tutti gli uomini e le donne di Madrid”, le parole commuoventi su Raffaella Carrà

La piazza intitolata alla cantante, conduttrice e coreografa sarà tra i numeri 43 e 45 di Calle Fuencarral, che attualmente è senza nome. La proposta era stata motivata in consiglio comunale sottolineando come la cantante italiana, premiata come Queen of Pride World Gay Icon al World Pride tenutosi a Madrid nel 2017, fosse “un’icona di riferimento per tutti gli uomini e le donne di Madrid, in particolare per il collettivo LGTBQ+”. Intanto in Italia continua l’attesa per capire se l’Auditorium del Foro Italico, che in passato ha ospitato il programma Carramba che sorpresa, verrà intitolato alla cantante. Mentre sembra ormai certo che gli Studi di via Teulada 66 saranno intitolati a lei.

Raffaella Carrà, pronta una serata evento dedicata a lei: quando andrà in onda e chi la condurrà

Intanto su Rai1 andrà presto in onda una serata evento dedicata all’artista, omaggiata anche all’Eurovision. A condurre sarà Milly Carlucci che il prossimo autunno accoglierà proprio nell’Auditorium del Foro Italico, che oggi ospita anche Ballando con le stelle e Il cantante mascherato, amici, colleghi e artisti pronti ad omaggiare la cantante bolognese per una serata a dir poco indimenticabile.