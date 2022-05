Eurovision Song Contest: pubblico in piedi per l’omaggio a Raffaella Carrà

Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika ricordano Raffaella Carrà con la sua famosa ‘Fiesta’

Hanno mantenuto la promessa di fare un omaggio a Raffaella Carrà nella prima puntata dell’ESC 2022 i tre conduttori che, finite le diciassette esibizioni di questa prima semifinale, hanno appunto ricordato la meravigliosa artista che si è spenta il 5 luglio del 2021, quindi quasi un anno fa, a causa di un male incurabile. “Quando ho iniziato a ballare l’ho fatto grazie ad una donna con un taglio di capelli biondi super riconoscibile: Raffaella Carrà” ha asserito Laura, circondata dai colleghi, facendo esplodere un lungo e scrosciante applauso nel PalaOlimpico di Torino.

“Raffaella Carrà sarà sempre nei nostri cuori”, le parole dei commentatori dell’ESC

A commentare le parole di Laura Pausini sono stati Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico e Cristiano Malgioglio, incaricati di tradurre per il pubblico italiano le parole dei tre conduttori per tutto il corso della puntata. “Raffaella, sarai sempre nei nostri cuori” hanno detto i tre commentatori, continuando: “Se questa manifestazione è tornata in Italia è grazie a lei”. In studio è quindi partita ‘Fiesta’, con i conduttori, ma anche le migliaia di spettatori presenti in platea, che si sono scatenati ballando. Alla fine tutto il pubblico si è alzato, concludendo l’omaggio con un applauso ancora più lungo di quello iniziale.

Serata di grandi emozioni quella della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022

Dopo l’omaggio a Raffaella Carrà, i conduttori dell’ESC (reduci da un caloroso abbraccio di inizio serata) hanno ospitato Diodato, che due anni fa avrebbe dovuto rappresentare l’Italia all’evento, poi annullato a causa dello scoppio della pandemia: il vincitore del Festival dei Sanremo 2020 ha proposto una versione rivisitata della sua ‘Rumore’, con una performance da togliere il fiato. La serata si è poi conclusa con il riascolto, tramite piccoli estratti video, delle diciassette canzoni in gara, per permettere al pubblico di votare: è quindi seguito all’annuncio dei dieci artisti passati alla finale di sabato.