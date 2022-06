Reazione a catena, fiato sospeso per i primi campioni: poi all’improvviso…

I Tre Nipotini sono i primi campioni della nuova edizione del gioco che rinfresca la mente!

E’ andata in onda oggi, lunedì 6 giugno, la prima puntata di Reazione a catena 2022, che ha visto i Tre Nipotini ottenere il titolo di campioni: trattasi di Andrea, Vanessa e Michele, arrivati allo step finale gioco dell’ultima catena con circa 120.000€, cifra che hanno scelto di dimezzare per acquistare il terzo elemento. Hanno quindi giocato per 59.500€. Partendo da ‘IMPRESSIONE’ e ‘PUZZA’, con ‘SE_____E’ come base della parola, hanno dato ‘SENTORE’ come risposta, che il padrone di casa Marco Liorni è stato ben felice di annunciare loro essere proprio quella vincente!

Fiato sospeso per i primi campioni di Reazione a catena 2022: poi l’annuncio di Marco Liorni

Dopo alcuni interminabili secondi di grande suspance, il conduttore ha dunque annunciato ai Tre Nipotini che la risposta da loro data era proprio quella esatta, dunque Michele, Vanessa e Andrea sono letteralmente saltati giù dai loro sgabelli facendo i salti di gioia. “Bravi ragazzi! Grandi! Bravissimi” sono state le parole dette loro da Marco, che si è complimentato tra gli applausi finali. E Vanessa, per l’emozione, non è riuscita a trattenere le lacrime.

I Tre Nipotini contro i Mascalzoni: ecco com’è finita la prima intesa vincente di questa edizione

Per ottenere il titolo di campioni di Reazione a catena i tre concorrenti hanno battuto, al seguitissimo gioco dell’intesa vincente, gli sfidanti, ossia i Mascalzoni, con un solo punto in più: l’intesa è terminata, infatti, 10 a 9 per i campioni. Nel corso della puntata i Tre Nipotini hanno rivelato a Marco Liorni e ai telespettatori anche la ragione per la quale hanno scelto di dare questo nome alla squadra: hanno semplicemente voluto fare un omaggio ai loro nonni.

Insomma, è stata una puntata divertente quella che ha aperto la nuova edizione del gioco che rinfresca la mente, con lo studio Rai di Napoli finalmente di nuovo pieno di spettatori (non succedeva dal 2019): a tal proposito il conduttore in un’intervista uscita nei giorni scorsi ha ammesso che nelle ultime due stagioni la solitudine si è avvertita…