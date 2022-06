Marco Liorni, amara confessione: “Reazione a Catena? Ci siamo sentiti soli…”

Reazione a catena, il conduttore svela una novità importante: “Avremo il pubblico”

Sta per partire la nuova edizione del quiz estivo di Rai1 che mai quest’anno è stato così ricco di novità A rivelarle tutte ci ha pensato il conduttore che da quattro anni ne è al timone, Marco Liorni, in una breve intervista concessa a TvMia. Il conduttore ha rivelato che la formula del gioco rimarrà invariata ma, finalmente, ci sarà il ritorno del pubblico dopo due anni di assenza.

“Nelle ultime edizioni non c’era e ci siamo sentiti un po’ soli. Chi conosce il programma sa quando sia calda ed attiva la partecipazione di chi è in studio con noi. In alcuni momenti c’è un clima quasi da stadio.”

Ed in effetti un programma divertente e leggero come quello di Rai1 beneficerà sicuramente del ritorno del pubblico.

Marco Liorni si allunga con il quiz di Rai1: “Andremo in onda fino alla fine ottobre”

E le novità importanti della nuova edizione di Reazione a catena non sono finite qui perché il programma che prenderà il via lunedì 6 giugno alle 18.45 circa subito dopo l’Estate in diretta di Roberta Capua e Gianluca Semprini. Il quiz, però, a differenza degli altri anni non terminerà a settembre ma a fine ottobre e di questo il conduttore si è detto fiero ed orgoglioso. Sempre nel corso dell’intervista ha rivelato:

“La Rai ci ha chiesto di mettere un piede nell’autunno. È un bellissimo riconoscimento per il programma che ormai conduco da quattro stagioni e che sento mio.”

Il conduttore diviso tra Reazione a catena e ItaliaSì! “Sarà un periodo intenso”

L’allungamento del quiz estivo di Rai1 fino ai primi mesi dell’autunno significa anche che Marco Liorni dovrà dividersi tra i due suoi programmi, il quiz e la trasmissione di informazione e attualità del sabato pomeriggio. Su questo doppio impegno il conduttore ha ammesso:

“Sarà un periodo inteso ma del resto il mio lavoro è la mia grande passione. Sono sempre contento quando vedo accendersi la lucina della telecamera.”

Insomma soddisfazioni ed orgoglio per il conduttore, che di recente ha perso le staffe, che domani, 6 giugno, debutterà con la nuova edizione di Reazione a catena dalle 18.45 circa