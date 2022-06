Reazione a catena, tensione altissima per le campionesse: poi di colpo…

Le Fuoriclassiche vincono al gioco dell’ultima catena: buona la… seconda!

Non buona la prima ma buona la seconda, è proprio il caso di dirlo, per le campionesse di Reazione a catena, le Fuoriclassiche, ossia Linda, Alessia e Teodora: dopo il pasticcio combinato nella puntata di ieri, quando sono arrivate allo step finale del gioco conclusivo con meno di 500€, che peraltro non sono riuscite a portare a casa, oggi si sono prese alla grande la loro rivincita e, difendendo il titolo di campionesse, hanno giocato decisamente meglio di ieri, azzeccando la parola vincente e aggiudicandosi una bella cifra, con tanto di complimenti finali da parte di Marco Liorni: “Si! L’avete presa!” ha esclamato il conduttore al momento della vittoria.

Vittoria a Reazione a catena per le campionesse in carica: per Linda, Alessia e Teodora 13.000€

Partendo da ‘ACQUA’ e ‘DEBOLE’, con ‘LO____O’ come base della parola, le concorrenti del gioco condotto da Marco Liorni hanno dato ‘LONTANO’come risposta, e il conduttore è stato ben felice di comunicare loro, come raccontato nel paragrafo precedente, di aver vinto. Sarebbe stata ovviamente doppia la vincita se non avessero deciso di dimezzare per acquistare il terzo elemento ma, avendo già rischiato ieri sera (senza successo, dato che hanno perso) oggi hanno giustamente scelto la via della prudenza chiedendo un indizio in più.

Disastro per gli sfidanti delle Fuoriclassiche: per loro all’intesa vincente… 0 punti!

A fare un disastro a Reazione a catena stasera sono stati invece gli sfidanti delle campionesse in carica, i quali, al seguitissimo gioco dell’intesa vincente, non sono riusciti a totalizzare neanche un punto, venendo peraltro più volte richiamati dal conduttore per violazioni del regolamento: formulando una domanda, per esempio, uno dei concorrenti ha usato due parole anziché una. Questo e altri errori commessi, li ha portati a chiudere la manche senza neppure un punto, regalando quindi la vittoria alle Fuoriclassiche.

Vittorie e sconfitte a parte, ricordiamo che, come negli anni scorsi, anche i telespettatori da casa possono giocare grazie alla rivista del programma, già in vendita in tutte le edicole e presentata da Marco Liorni diverse volte in queste prime puntate.