Disastro a Reazione a catena: finita male per le nuove campionesse (Fuoriclassiche)

Andata malissimo l’ultima catena per le nuove campionesse, rimaste con meno di 500€

Non è andato bene il gioco finale nella seconda puntata di Reazione a catena 2022 per le nuove campionesse: Alessia, Linda e Teodora, dette le Fuoriclassiche, sono infatti arrivate allo step conclusivo con meno di 500€, esattamente 497, cifra che, essendo appunto molto bassa, hanno deciso di conservare intatta senza acquistare il terzo elemento. Alla fine, partendo da ‘CHIUSO’ come unico indizio, con ‘CI_____O’ come base della parola, hanno dato ‘CIRCUITO’ come risposta, ma Marco Liorni ha dovuto comunicare loro che la parola vincente era invece ‘CIRCOLO’. “E l’avevate anche detto” ha fatto notare loro il conduttore: ‘CIRCOLO’ è stata infatti una delle ipotesi da loro fatte prima di dare la risposta ufficiale. Niente da fare, quindi, per le tre ragazze, che nell’appuntamento di domani sera potranno ritentare la fortuna se riusciranno a battere i prossimi sfidanti e difendere il loro titolo, arrivando quindi di nuovo al gioco finale.

I Tre Nipotini sconfitti: non sono riusciti a difendere il titolo di campioni di Reazione a catena

Non ce l’hanno fatta a difendere il loro titolo di campioni i Tre Nipotini, i primi a trionfare al gioco dell’intesa vincente nell’edizione di quest’anno del programma di Rai1. Le nuove campionesse li hanno infatti battuti per due punti al penultimo gioco, aggiudicandosi quindi l’accesso all’ultima catena (nel dettaglio, i punti totalizzati dalle Fuoriclassiche sono stati 11 e quelli ottenuti dagli ormai ex campioni 9). Ieri, battendo i Mascalzoni, i primi campioni di Reazione a catena 2022 sono riusciti a portare a casa quasi 60.000€. Salutandoli, dopo la sconfitta di oggi il conduttore si è comunque complimentato con loro.

Partita benissimo la nuova edizione del gioco che rinfresca la mente: quasi il 28% di share ieri

Non poteva partire meglio l’edizione di quest’anno di Reazione a catena: con la prima puntata Marco Liorni ha infatti sfiorato il 28% di share, ottenendo una media di oltre 3milioni e mezzo di telespettatori, uno dei risultati migliori di sempre.