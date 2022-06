Reazione a catena, Marco Liorni e la concorrente morta: per lei un omaggio

Lucia Menghini verrà ricordata nella nuova edizione di Reazione a catena: l’annuncio del conduttore

Le verrà dedicato un pensiero nella nuova edizione del programma dell’estate di Rai1: stiamo parlando di Lucia Menghini, la concorrente delle Pignolette morta in un incidente in Giordania un paio di mesi fa, durante una vacanza con le amiche. Una tragedia che ha scosso l’Italia intera, in modo particolare il pubblico del seguitissimo quiz estivo che la ricordava per la sua bravura e la sua simpatia. Di Lucia si è tornato a parlare in questi giorni grazie alle dichiarazioni rilasciate da Marco Liorni sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, dove ha annunciato che è previsto un omaggio a lei nelle prossime puntate.

Chi era Lucia Menghini, la concorrente di Reazione a catena morta in un incidente in Giordania

Come abbiamo già scritto settimane fa, quando si è verificata la disgrazia, Lucia Menghini aveva 31 anni, era di Foligno e faceva l’anestesista. Nel luogo del sinistro si trovava con due amiche: le tre ragazze stavano guidando un mezzo noleggiato sul posto, quando un furgone le ha tamponate violentemente facendo ribaltare la loro macchina. Le amiche sono riuscite a salvarsi ma per lei non c’è stato purtroppo nulla da fare. A raccontare la tragedia sono stati, all’inizio di aprile, tutti i telegiornali. Marco Liorni in sua memoria ha pubblicato, poche ore dopo l’incidente, un lungo e toccante messaggio su instagram. E ora si prepara, come abbiamo anticipato nel primo paragrafo, ad omaggiarla in una delle prime puntate di Reazione a catena 2022.

Reazione a catena al via lunedì: tutto pronto per la nuova edizione del gioco che rinfresca la mente

Andrà in onda lunedì prossimo, 6 giugno, la prima puntata dell’edizione 2022 del programma estivo di Marco Liorni che, oltre alle tante riconferme e a novità riguardanti i giochi, ha annunciato finalmente il ritorno del pubblico dopo due stagioni di assenza a causa della pandemia.