Riccardo Guarnieri, parole durissime su Ida Platano: “Non voglio più cercarla”

Riccardo Guarnieri non vuole più cercare Ida Platano: le sue parole sono chiare

Dopo che Ida Platano ha deciso di glissare su ciò che è successo con il suo ex, quest’ultimo ha parlato con il settimanale Uomini e Donne Magazine e ha speso per lei solo parole dure, con un’intenzione precisa e cristallina: “Non voglio più cercarla. Mi ha anche bloccato su Whastapp”. Si è accorto di questo gesto quando è sparita la foto del suo profilo dalla loro chat e poi sui social, dove sono spesso taggati insieme, quando ha cliccato sul suo nome si è accorto che l’utente era inesistente. Insomma, sembra proprio che tra i due non ci sia proprio più nulla da fare.

Cos’è successo tra Riccardo e Ida? Il racconto di lui sulla cena che hanno avuto

Ma cos’è successo tra Riccardo Guarnieri e la sua ex dopo che c’è stato quel tenero ballo? Si sperava che potessero instaurare un rapporto cordiale, ma sono andati oltre, accorgendosi che qualcosa ardeva ancora sotto la cenere. Durante la cena lei si è avvicinata a lui, stando alle sue parole, e lo ha accarezzato, ma con intenti teneri e null’altro. Lui è sicuro di non aver visto altro nel suo approccio e gli sembrava un po’ troppo presto un bacio. La cena rappresentava un “tentativo di riavvicinamento” anche perché solamente due anni fa i due si sono lasciati malissimo mentre lei, subito dopo la cena, si è mostrata come catapultata in una nuova relazione. Lui voleva semplicemente andarci con i piedi di piombo e questo non è stato capito. Anche Marco Alabiso è rimasto deluso da lei.

Uomini e Donne: il cavaliere glissa sui commenti di Gianni Sperti e Tina Cipollari

E dopo il termine della stagione televisiva di Uomini e Donne il cavaliere Riccardo Guarnieri ha deciso di glissare su Gianni-Tina, che gli hanno riservato sempre degli attacchi senza esclusione di colpi, e poi ha solamente visto alcuni spezzoni dell’intensa intervista che la sua ex fidanzata ha rilasciato nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, dove ha pianto raccontando della sua infanzia e del suo grande amore nei confronti di Riccardo.