Roberta Morise non si ferma, dopo Camper punta in alto: “Vado matta per…”

Roberta Morise si candida per il programma di successo di Milly Carlucci

Bisogna sì godersi il presente, ma anche pensare al proprio futuro non è un’azione del tutto superflua e inconsistente: lo sa bene Roberta Morise che, dopo essere stata messa in pausa in Rai, ora è tornata in onda con Camper (dal lunedì al venerdì alle ore 12.00) e che per il futuro non ha programmi. Vuole solo godersi l’attimo, per il momento, anche se al settimanale Nuovo Tv ha confessato quanto segue: “Vado matta per Ballando con le stelle e Tale e Quale Show. Mi piacerebbe partecipare a un talent”. Verrà accolto il suo appello? Dalla prossima stagione ci sarà anche lei tra i concorrenti di Ballando con le stelle oppure no?

Il ritorno in Rai della conduttrice di Camper: “Lo chiamerei una pausa di riflessione”

Dal lunedì al venerdì, alle ore 12.00, va in onda Camper (ascolti al 16% di share), il programma che è andato a sostituire E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Alla conduzione non solo Roberta Morise, ma anche Tinto (ovvero Nicola Prudente). Con lui, lei si sente in una botte di ferro, e ha scherzato dicendo che è una persona che fa amicizia un po’ con chiunque. E pensare che questo suo ritorno in Rai arriva dopo la breve avventura avuta all’Isola dei Famosi dove purtroppo è stata eliminata troppo presto. “Ritorno in Rai? Lo definirei più una pausa di riflessione” ha confessato lei, dicendo che non era stata decisa da lei, ma da altri, e che comunque le è servito per guardarsi dentro.

L’amore di Roberta Morise va a gonfie vele, ma avverte: “Matrimonio? Non farò io il primo passo”

Da vera donna del sud Roberta Morise non sarà quella che farà il primo passo verso il matrimonio, ma spetterà al suo fidanzato Giulio, con cui ha avuto il proverbiale colpo di fulmine. Per ora i due sono concentrati sulla sfera professionale, ma ciò non toglie che lei, essendo romantica, sogna quel momento e si aspetta da lui l’iniziativa che poi li porterà all’altare a coronare il loro sogno d’amore. I fan sono in trepidazione e non vedono l’ora di vederla indossa il fatidico abito bianco.