Camper, ascolti al 16% di share: paura passata per Roberta Morise e Tinto

Gli ascolti della prima puntata del nuovo programma del mezzogiorno di Rai1: share vicino al 16%

Ha debuttato ieri, lunedì 6 giugno, Camper, la nuova trasmissione estiva condotta da Tinto e Roberta Morise, che ha preso il posto in palinsesto di E’ sempre mezzogiorno, terminato venerdì. Ma come sono andati gli ascolti? Da TvBlog, sempre informatissimo sui dati auditel dei programmi andati in onda il giorno prima sulle reti Rai, Mediaset e non solo, apprendiamo che a seguire il debutto del programma sono stati, in media, oltre 1milione e mezzo di telespettatori, con uno share che ha sfiorato il 16%. Nello specifico, a seguire il primo appuntamento sono stati esattamente 1milione 536mila telespettatori con una media di share del 15.96%.

Ascolti daytime estivo Rai1, lunedì 6 giugno: i dati auditel di Unomattina Estate e del pomeriggio

Prima di Camper (per il quale Tinto ha ammesso di non temere gli ascolti) su Rai1 è andata in onda la nuova edizione di Unomattina Estate, con la coppia Maria Soave-Massimiliano Ossini alla conduzione che, come apprendiamo sempre dal sito menzionato nel paragrafo precedente, ha avuto una media di 775mila telespettatori, con il 18.53% di share, Passando, invece, alla fascia oraria pomeridiana, segnaliamo che i due episodi di Don Matteo, trasmessi in replica nel primo pomeriggio, al posto di Oggi è un altro giorno, sono stati visti da una media di 1milione di telespettatori con circa il 14% di share, mentre la soap Sei sorelle, in prima visione, ha registrato 1milione 134mila telespettatori e il 14.52% di share.

I dati auditel del tardo pomeriggio e del preserale: ecco come sono andati Estate in diretta e Reazione a catena

Infine, il debutto della nuova edizione di Estate in diretta, con Gianluca Semprini e Roberta Capua alla conduzione, riconfermati dopo il successo della scorsa edizione, ha visto una media di 1milione 360mila telespettatori con il 17.12% di share, mentre il ritorno di Reazione a catena, con Marco Liorni, ha registrato un netto di 3milioni 528mila spettatori e il 27.66% di share.