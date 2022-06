Roberta Morise ha ancora l’amaro in bocca: “Mai litigato con nessuno, ma…”

La conduttrice Rai ricorda I Fatti Vostri: “Stavo benissimo. Mi ha lasciato l’amaro in bocca”

Tra i più bei volti della Rai c’è sicuramente quello di Roberta Morise, che il pubblico ha potuto vedere di recente all’Isola dei Famosi, anche se la sua avventura non è durata poi così tanto. Ma ora è pronta a riprendere il suo posto in Rai e più specificatamente sul primo canale con un programma che si chiama Camper e che andrà in onda dal 10 giugno alle ore 12.00. Peccato che ci sia sempre quel ricordo de I Fatti Vostri che le frulla ancora in testa, come ha confessato in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv: “Mai litigato con nessuno, ma doverlo abbandonare mi ha lasciato con l’amaro in bocca”. E pensare che il pubblico le si era affezionato e andava d’amore e d’accordo con tutti quanti.

Roberta Morise e la sua esperienza all’Isola dei Famosi: “E’ stata una sfida”

E’ una sfida che si vince o si perde, quella de L’Isola dei Famosi: c’è chi si ritira dopo neanche toccato terra in Honduras e chi invece resiste stoicamente fino alla fine o, meglio, fino a quando il pubblico non si stanca di lui. Purtroppo la conduttrice di Rai1 è stata eliminata fin troppo presto, considerando quanto il suo contributo potesse rivelarsi prezioso per l’economia del racconto settimanale. Sta di fatto che per lei è stata “una sfida con me stessa” perché andava a sposarsi con il suo spirito selvaggio. E’ stata un’esperienza di vita che voleva fare e ha fatto benissimo a farla (e ha anche affondato un’ex naufraga).

Roberta Morise e l’amore: “Io e Giulio stiamo insieme da un anno e mezzo”

Ma non c’è solo il lavoro per Roberta Morise, che presto sarà di nuovo in onda tutti i giorni con Camper, perché l’amore ricopre una parte molto importante della sua esistenza e infatti sta insieme a Giulio da un anno e mezzo. Si sono conosciuti tramite un’amica comune ed è scattato il proverbiale colpo di fulmine. Quest’anno non potranno fare le vacanze insieme, per via del lavoro, ma potranno vedersi solo nei fine settimana. Si è detta molto innamorata, ma per il momento non vuole pensare subito al matrimonio o a un figlio. Tempo al tempo.