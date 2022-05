Lory Del Santo e l’affondo di Roberta Morise: “C’è stato un problema”

L’Isola dei Famosi, Roberta Morise lo ha ammesso solo adesso: le sue ultime parole sulla naufraga

La popolare conduttrice ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa circostanza ha ovviamente parlato della sua recente esperienza nei panni della naufraga nel reality adventure di Ilary Blasi. Ad un certo punto il giornalista le chiesto quali sono stati i concorrenti che più l’hanno delusa. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito fatto il nome di Lory Del Santo, anche se ha tenuto a precisare di credere che parlare nel suo caso di ‘delusione’ sia un po’ esagerato: “Non ho purtroppo avuto il piacere e la possibilità di conoscerla…” Successivamente la ex naufraga ha anche voluto rivelare qual è stato il vero problema tra loro, visto che non si sono mai prese:

“L’unico problema che ho avuto nel reality è stata la mancanza di conoscenza, comunicazione e dialogo con lei…”

Lory Del Santo e la confessione dell’ex naufraga: “Non si è voluta aprire con me”

Successivamente Roberta Morise, sempre parlando della naufraga dell’Isola dei Famosi in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Vero, non ha fatto mistero di credere che sia stata proprio lei a non volersi aprire nei suoi confronti: “Credo non abbia voluto mostrarmi la donna straordinaria che credo sia…” E in effetti la concorrente, che nei giorni scorsi è stata attaccata da Marco Senise ospite nel programma web Isola Party, è sempre stata abbastanza diffidente anche nei confronti degli altri naufraghi, con i quali ha spesso e volentieri litigato in questi mesi passati a Cayo Cochinos.

Roberta Morise asfalta i naufraghi dell’Isola dei Famosi: “Mi hanno fatta fuori”

Il giornalista del settimanale Vero ha poi chiesto all’ex naufraga se crede che questo suo atteggiamento sempre schietto e sincero possa in qualche modo non aver giocato in suo favore nel reality show condotto da Ilary Blasi. E la showgirl ha risposto affermativamente, asserendo di essere certa che questo potrebbe essere stato uno dei tanti motivi per cui gli altri naufraghi hanno deciso di ‘farla fuori’: “Sono sempre stata me stessa, senza sovrastrutture e maschere…Avrei potuto essere più furba? Sicuramente si, ma non ho mai fatto strategie…”