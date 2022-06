Roberta Morise l’ha confessato solo ora: perché è andata all’Isola dei famosi

Isola dei famosi, la conduttrice confessa: “Ho accettato per fare un’esperienza di vita”

Non è durata molto l’esperienza di Roberta Morise concorrente all’Isola dei famosi, infatti, è rimasta in Honduras solo per poco tempo essendo stata eliminata quasi subito. Ed a mesi di distanza la showgirl, stando alle letterali dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha rivelato il vero motivo per cui ha deciso di partecipare come naufraga nel reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

“Dopo tanti ‘no’ ho accettato l’Isola perché mi interessava come esperienza di vita ma devo dire che aspettavo la proposta giusta per tornare a fare il mio lavoro, la conduttrice”

ha ammesso la Morise.

Roberta Morise pronta per la conduzione di Camper: “Sarà la scoperta di tante bellezze d’Italia”

Prima di sbarcare nel reality di Canale5, La conduttrice e showgirl dopo tanta gavetta due anni fa è approdata alla conduzione de I Fatti Vostri, storico programma di Rai2, al fianco di Giancarlo Magalli, la mancata riconferma per l’edizione successiva ha lasciato l’amaro in bocca alla conduttrice che infatti, sempre stando alle letterali dichiarazioni consultabili nell’ultimo numero di TvMia, ha dichiarato amareggiata: “Non ho mai litigato con nessuno tanto che lavoro ancora in Rai.” Successivamente Roberta è approdata nella famiglia del Detto Fatto di Bianca Guaccero con una sua rubrica settimanale incentrata sulla musica ed adesso, dopo tanti no, finalmente ha ricevuto la proposta giusta per tornare a condurre. Da lunedì 6 giugno, infatti, affiancherà Tinto nel programma Camper. Sul nuovo programma del mezzogiorno di Rai1, ha anticipato:

“In ogni puntata andremo alla scoperta dell’Italia. Saremo in studio mentre i nostri inviati racconteranno le migliori località turistiche.”

La conduttrice al settimo cielo per la sua storia d’amore: “Giulio mi sostiene sempre”

Momento d’oro professionalmente ma anche privatamente per la brava conduttrice calabrese, che sta vivendo una bellissima storia d’amore da più di un anno con il fidanzato Giulio Fratini, giovane imprenditore trentenne. Su di lui Roberta Morise, sempre in base alle dichiarazioni su TvMia, ha confessato: “Non c’entra con il mondo dello spettacolo, ma mi sostiene sempre. Con lui sono molto felice.”