Morto l’attore Roberto Brunetti: “Er Patata” è stato trovato senza vita

Addio a Roberto Brunetti: l’attore trovato senza vita in casa

Il cinema italiano piange Roberto Brunetti. Noto a tutti come Er patata, 55 anni, è giunto alla popolarità grazie a diversi ruoli in grandi commedie italiane come Cinepanettoni e altri classici, noto anche per essere stato legato all’attrice Monica Scattini, scomparsa nel 2015. L’artista è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento romano di Via Arduino, nei pressi di piazza Bologna a Roma. Lui era sdraiato sul letto, ormai privo di vita, le gambe e il busto coperti solo dal lenzuolo. Nella casa dell’attore ritrovate anche piccole quantità di droga, hashish e cocaina nello specifico. A dare l’allarme venerdì intorno alle 22.30 è stata la compagna di Brunetti, che aveva provato a chiamarlo al telefono e a contattarlo via messaggi, ma l’attore non ha mai risposto. Allora la donna è andata a suonare a casa, ma anche in quel caso non ha ottenuto risposta. Così la donna ha allertato i soccorsi, e i vigili del fuoco hanno aperto la porta trovando l’attore ormai senza vita. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Il successo e poi l’arresto dell’artista

A fine anni ’90 Roberto Brunetti è arrivato sulla cresta dell’onda grazie alle sue simpatiche partecipazioni a film di gran successo come Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e Paparazzi di Neri Parenti insieme a Boldi e De Sica, fino alla sua presenza in Romanzo Criminale. Poi gli allontanamenti dalle scene per quel nemico mai realmente sconfitto. Nel 2009 Brunetti è stato coinvolto in una storia di droga: è stato arrestato dopo essere stato fermato con dell’hashish nel corso di un controllo a Trastevere mentre era in scooter con un amico.

La voglia di tornare a lavorare e l’appello da Barbara D’Urso

Negli ultimi anni le tristi vicende giudiziarie per Brunetti sembravano essere solo un lontano ricordo. Ospitato in diverse occasioni nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, l’attore romano ha confessato la sua voglia di tornare sulle scene dopo periodi bui, appellandosi agli uomini dello spettacolo per poter tornare a lavorare.