Roger Balduino rompe il silenzio dopo l’infortunio: Savino svela un retroscena

L’Isola dei Famosi, naufrago come sta dopo l’infortunio: “La caviglia? Va così e così”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. E proprio sul finire della trasmissione è entrato in studio uno zoppicante Roger Balduino, il quale è stato costretto a ritirarsi dopo essersi infortunato alla caviglia. Ovviamente la conduttrice, dopo averlo salutato calorosamente, gli ha chiesto come stesse. E quest’ultimo non ha fatto mistero di non stare ancora bene:

“Come va la caviglia? Va ancora così e così, mi sono anche bruciato il piede…”

Insomma questa avventura ha sicuramente messo a dura prova l’ex naufrago, che ancora porta i segni.

Roger Balduino lo ammette: “Il dottore mi ha costretto ad abbandonare il reality show”

Successivamente il giovane modello di origini brasiliane, sempre parlando a tu per tu con Ilary Blasi ieri sera all’Isola dei Famosi, ha anche rivelato di aver fatto davvero di tutto pur di non ritirarsi, ma purtroppo il medico è stato categorico perché ha capito che non c’erano le condizione necessarie per continuare la sua avventura:

“Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco, non essermi fatto male. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo…”

L’ex naufrago, che con il suo ritiro ha lasciato di sasso Pamela Petrarolo, è stato senza se e senza ma uno dei veri protagonisti di quest’ultima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi.

Nicola Savino svela un retroscena sul naufrago: “Ha avuto anche un altro problema”

Ha poi preso la parola anche il popolare opinionista de L’Isola dei Famosi. Ed in questa circostanza l’uomo ha colto la palla al balzo per svelare che Roger Balduino, oltre ad essersi infortunato alla caviglia ed al piede, ha avuto anche un altro problemino:

“E poi c’è stato un altro problema che è un classico de L’isola dei Famosi, il problema di Enzo Paolo Turchi…”

E con questa confessione ha fatto capire a tutti che l’ex naufrago ha avuto anche le emorroidi. Questa esperienza per il modello non è stata molto fortunata.