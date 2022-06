Roger Balduino preoccupato dopo L’Isola: “Devo fare un piccolo intervento”

L’ex naufrago brasiliano si lascia andare a uno sfogo sui social: “Ho paura!”

Roger Balduino dopo essersi visto costretto a concludere l’esperienza nel reality show basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi per motivi medici, è stato ospite di Pomeriggio 5. Dopo aver rotto il silenzio nel programma di Barbara d’Urso, non ha nascosto la sua evidente preoccupazione sui social. In particolare l’ex naufrago in un video condiviso tra le storie del suo profilo Instagram si è sfogato con queste parole:

“Ciao raga buongiorno, oggi sarà una giornata un po’ diversa, devo fare un piccolo intervento. Ho paura!“.

Roger Balduino dopo i consigli dei fan ammette: “Sono un po’ confuso”

Di recente Roger Balduino ha dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi dopo essersi infortunato alla caviglia. Questo lunedì l’ex naufrago alla stessa maniera di Blind, Licia Nunez e Guendalina Tavassi ha messo piede nello studio del reality in qualità di ospite. Il chiacchierato 30enne quando Ilary Blasi gli ha chiesto come sta ha confessato: “Va ancora così così, mi sono anche bruciato il piede”. Inoltre è stato amareggiato per non aver potuto proseguire la sua avventura in Honduras: “Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo”.

Oggi l’ex naufrago ha fatto sapere ai suoi fan di essere preoccupato per l’intervento a cui si dovrà sottoporre. Sempre nelle scorse ore a uno dei suoi tanti follower che l’ha invitato ad accorciarsi la barba ha risposto così: “Lo so che è troppo lunga, anche i capelli, settimana prossima sistemerò tutto”. A chi invece gli ha detto di stare benissimo così anche se sembra più grande ha ammesso: “Allora sono un po’ confuso”.

Vladimir Luxuria giustifica l’ex fidanzato di Beatriz: “Ha chiesto scusa a tutti i naufraghi”

Intanto ieri il modello brasiliano a cui l’ex naufrago Antonio Zequila ha fatto un rimprovero ha preso parte a un nuovo appuntamento del programma pomeridiano condotto da Barbara d’Urso, e Laura Maddaloni ha espresso il suo parere sulla relazione che lo stesso ha pianificato con Estefania Bernal e ormai giunta al termine: “Qua non c’è nessuna vittima. Tu hai chiesto scusa e hai detto la verità a un certo punto, a differenza di lei che invece ha continuato a negare”. A giustificare l’ex fidanzato di Beatriz ci ha pensato anche l’opinionista Vladimir Luxuria: “Ha chiesto scusa a tutti i naufraghi”.