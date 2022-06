Roger Balduino rompe il silenzio dopo l’intervento: “Ho ancora un problema”

L’ex naufrago svela il motivo per cui si è dovuto operare: ecco come sta adesso

Dopo essersi visto costretto a tornare dall’Honduras e quindi a interrompere la sua avventura nel seguitissimo reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, Roger Balduino si è dovuto sottoporre a una piccola operazione che nelle scorse ore l’ha fatto stare parecchio in ansia. L’ex naufrago brasiliano nella giornata di oggi ha aggiornato i suoi fan, facendo sapere tramite dei video come è andato l’intervento:

“Buongiorno, voglio ringraziare tutti voi per i messaggi di ieri di affetto e forza che ho ricevuto. L’intervento è andato benissimo, sono a casa. Ho dovuto farlo per il problema che avevo e ho ancora, del sedersi“.

La difficoltà del modello brasiliano dopo l’operazione: “Non posso stare seduto”

Nella puntata di questo lunedì, Nicola Savino non appena l’ex naufrago Roger Balduino ha fatto il suo ingresso nello studio de L’Isola dei Famosi come ospite, ha svelato un retroscena sui motivi che hanno portato il 30enne a ritirarsi dal gioco. In particolare l’opinionista del reality show che vede al timone Ilary Blasi, riferendosi al problema che il modello brasiliano ha avuto in Honduras ha affermato: “E’ lo stesso di Enzo Paolo Turchi”. Chi segue questo programma da anni, si ricorderà sicuramente che il marito di Carmen Russo non ebbe altra scelta oltre a quella di tornare in Italia a causa del fastidio e dolore provocato dalle emorroidi infiammate. L’ex naufrago brasiliano prima di annunciare su Instagram di dover affrontare un intervento, ospite a Pomeriggio 5 non appena Barbara d’Urso gli ha chiesto che problema avesse ha confermato l’indiscrezione lanciata dall’opinionista senza scendere nel dettaglio: “Ho un grande problema, davvero grande”. Visto l’imbarazzo del 30enne è intervenuta Vladimir Luxuria: “Ha un problema a sedersi, è qualcosa che può succedere all’isola”.

Dopo non aver nascosto la sua preoccupazione e paura, l’ex naufrago si è sottoposto all’intervento, dato che a farlo sapere oggi è stato lui, svelando: “Quindi posso dire che mi sento un po’ meglio di ieri, la medicina che ho preso mi ha fatto veramente male, oggi posso stare anche in piedi o sdraiato, sedermi è ancora un problema“.

Roger Balduino l’ha confessato nello studio del reality: “Mi ha fatto paura lasciare il gioco”

Intanto nelle scorse ore l’ex naufrago ha fatto una promessa ai suoi follower: “Domani mi prenderò un po’ di tempo per rispondere ai commenti dei miei ultimi reels, voglio interagire con voi”. Nel corso della puntata del reality andata in onda il 6 giugno 2022, invece il modello ha esternato il suo dispiacere per non aver potuto continuare questa esperienza: