Samanta Togni: “Crollato tutto, senza una spiegazione”, delusione per Cook 40

Samanta Togni non nasconde la sua delusione: “Il programma di cucina? Una grande delusione”

Oggi la popolare ballerina e conduttrice ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna. E in questa circostanza il giornalista le ha chiesto se ultimamente ha avuto una forte delusione. Quest’ultima non ha fatto mistero di esserci rimasta assai male nel momento in cui ha appreso che non avrebbe più condotto Cook 40:

“Questo programma di cucina su Rai2 lo avrei dovuto condurre io e a dieci giorni dall’inizio è crollato tutto…”

Difatti il programma è stato affidato ad Alessandro Greco. Il motivo per cui le è stata tolta la conduzione del programma culinario? Non è dato saperlo, come ha confessato lei stessa al magazine: “Non c’è una spiegazione…”

Cook 40, la conduttrice confessa: “Mi ero organizzata la stagione pensando che avrei condotto questo programma”

Successivamente Samanta Togni, sempre in questa intervista rilasciata la settimanale Diva e Donna, non ha fatto mistero di esserci rimasta molto male anche perchè si è organizzata tutta la stagione Tv pensando che avrebbe condotto questo programma culinario su Rai2, che poi all’ultimo è stato affidato a Greco. E dopo questa delusione ha deciso di partire per la volta di Dubai. Da lì a pochi giorni ecco arrivare finalmente una bella notizia per la conduttrice: “Mi arriva la proposta di condurre Per me…” La Togni ha poi tenuto a precisare di non avere comunque niente contro Alessandro Greco, il quale ha preso il suo posto alla guida del programma culinario all’ultimo momento: “E’ un grande professionista che stimo molto…”

Per me, la conduttrice fa una rivelazione: “Tra gli ospiti del programma è stato Paolo Ciavarro a sorprendermi di più”

In ogni puntata del programma del sabato mattina su Rai2 Samanta Togni e Filippo Magnini hanno sempre un ospite in studio, il quale è chiamato a dare preziosi consigli ai telespettatori per quanto riguarda il fitness e il benessere. Il giornalista ha quindi colto la palla al balzo per chiederle qual è stato l’ospite che più l’ha colpita. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito fatto il nome del compagno di Clizia Incorvaia:

“Una vera e propria rivelazione…Un ragazzo bello fuori e dentro…Non lo conoscevo…”

Un altro ospite che l’ha colpita molto è stato Roberto Ciufoli: “Si è confermato l’uomo ironico e intelligente che conoscevo…”