Selvaggia Lucarelli, sostituzione a Ballando? Al suo posto forse arriva…

Ballando con le stelle: la giurata più amata (e odiata) rischia di dire addio? Ecco la verità

Da giorni si parla del possibile addio di Selvaggia Lucarelli alla giuria dello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci dove, lo ricordiamo, al termine della scorsa edizione è sembrata poco felice per il trattamento che le è stato riservato in merito a ciò che è successo con Morgan. Da quel momento in più di un’occasione Selvaggia ha fatto capire di non essere sicurissima di tornare a ricoprire il suo ruolo di giudice nell’edizione del 2022, confermando il tutto qualche giorno fa sui social, come abbiamo raccontato in un precedente articolo. E oggi a rilanciare la notizia, facendo i nomi di coloro che sarebbero in pole per sostituirla, nel caso in cui realmente decidesse di lasciare il programma, è stato TvBlog, sempre informatissimo sui dietro le quinte di tutte le trasmissioni televisive.

Ecco i nomi che circolano per la possibile sostituzione di Selvaggia Lucarelli in giuria

Secondo il sito appena menzionato, il primo personaggio che potrebbe subentrare alla Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle è Giancarlo Magalli, che nella stagione tv 2021/2022 ha condotto Una parola di troppo, quiz in onda tra l’autunno e l’inverno nel pomeriggio di Rai2, dopo l’addio a I Fatti Vostri, e che Milly Carlucci ha avuto, tempo fa, nel cast de Il cantante mascherato, dove si nascondeva nel costume della Lumaca assieme alla figlia Michela. Si parla, poi, di alcuni ex concorrenti che potrebbero tornare nello show con un nuovo ruolo, appunto quello di giurato: trattasi di Costantino Della Gherardesca e di Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Sempre tra gli ex concorrenti, spicca il nome di Morgan: certamente se fosse proprio lui a sostituire Selvaggia Lucarelli, sarebbe clamoroso, vista l’inimicizia che si è creata tra loro lo scorso anno.

Ballando con le stelle, giuria prossima edizione: Selvaggia Lucarelli ci sarà o no?

Ora non resta che attendere la decisione definitiva di Selvaggia: tornerà o no a Ballando? Intanto ieri, come abbiamo scritto, ha ricordato un giornalista scomparso, con il quale ha condiviso l’esperienza della prima edizione de L’isola dei famosi…