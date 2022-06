Selvaggia Lucarelli: “Mi manchi”, ex volto dell’Isola dei Famosi non c’è più

L’Isola dei famosi, la giornalista ricorda il collega scomparso Andrea Pinketts: “Manchi a molte persone”

Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli ha voluto condividere un ricordo, una tra le sue prime apparizioni televisive risalente al lontano 2003. All’epoca era solo una famosa blogger che proprio per il successo del suo blog fu chiamata a fare da opinionista alla prima edizione del reality di Rai2 condotto da Simona Ventura. Al suo fianco c’era anche il giornalista Andrea Pinketts, scomparso prematuramente a soli 58 anni nel 2018 a causa di un tumore alla gola. La Lucarelli lo ha ricordato con parole piene di stima e affetto:

“Con Andrea Pinketts si creò un rapporto di affetto e solidarietà in un contesto che per entrambi era divertente ma alienante. Andrea manca a molte persone, certe volte penso che manchi anche alla tv, perché aveva dei guizzi che nessuno mai.”

Selvaggia Lucarelli ricorda l’esperienza come opinionista del reality di Simona Ventura: “Ero acerba”

Nel suo lungo post su Instagram, la giurata di Ballando con le stelle all’epoca opinionista dell’Isola dei famosi non solo ha ricordato lo scrittore e giornalista scomparso Andrea Pinketts, il cui vero nome era Andrea Giovanni Rodolfo Pinchetti ma, ha anche rivelato com’è stata per lei quell’esperienza e come si sentiva nell’essere in tv per la prima volta:

“Ero acerba, emozionata, perfino un po’ timida. “Devi prendere la parola”, mi rimproveravano senza sospettare che nel farmi valere avrei fatto veloci progressi.”

Poi ha aggiunto che quell’edizione fu un vero trionfo di ascolti toccando il 73% di share nella puntata finale, che fu vinta da Walter Nudo e che lei li vi conobbe il suo futuro marito (Laerte Pappalardo) dalla cui unione nacque il figlio Leon.

Pierluigi Diaco, frecciata dalla giurata di Ballando: “Folgorata dalla sua antipatia”

Infine Selvaggia Lucarelli ha anche rivelato altri interessanti retroscena sul suo passato da opinionista del reality di Simona Ventura. Al suo fianco oltre allo scrittore c’era anche Pierluigi Diaco a cui non ha risparmiato una frecciata: “Mi folgorò subito per la sua antipatia.” Di tutt’altro avviso, invece, su Paolo Bonolis. All’epoca il conduttore conduceva Domenica In e propose alla giurata di Ballando con le stelle, che di recente ha allarmato i fan sul possibile addio, di venirne ospite. Ebbene la Lucarelli pur definendo Bonolis ‘adorabile’ optò per il reality ed alla fine tale scelta si dimostrò vincente.