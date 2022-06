Estate Rai, arriva un programma rivoluzionario: Angela Rafanelli conduce Sex

Sex, il nuovo talk show in onda su Rai3 in seconda serata: le anticipazioni

A partire da fine agosto andrà in onda in seconda serata su Rai3 il nuovo talk show condotto da Angela Rafanelli. Già dal titolo del programma si capisce chiaramente che in ogni puntata (saranno ben sei) verrà raccontato il sesso in tutte le sue sfaccettature. Una vera e propria sfida portare un argomento simile sulle frequenze della Tv pubblica, nonostante sia estremamente attuale. Il programma, come riportato dal comunicato stampa, ha come obiettivo quello di fare intrattenimento parlando di questo argomento tra concetti, storie ed aneddoti. Verranno inoltre affrontate tematiche importanti, ma al tempo stesso sconosciute al grande pubblico.

Angela Rafanelli alla conduzione del nuovo programma in onda su Rai3: sei puntate a partire da fine agosto

Nel nuovo talk show della seconda serata di Rai3 intitolato Sex interverranno anche molte persone sconosciute e vip per parlare delle loro esperienze che hanno in qualche modo cambiato la loro vita. Come riportato dal comunicato stampa ampio spazio verrà dedicato anche all’inclusività ed all’identità di genere:

“Ci si confronterà su tanti argomenti insieme ad alcuni esperti ma anche con personaggi del mondo dello spettacolo, attraverso performance e perché no… anche la musica!”

Tramite diversi esperti verrà fatta chiarezza anche su molti termini che le persone sentono dire, ma che non hanno ben chiaro il significato, come per esempio ‘gender fluid’, ‘metro sessualità’ o ‘pan sessualità’. Difatti su questi termini le idee sono tante, ma spesso confuse.

L’obiettivo del nuovo programma Sex è chiaro: informare i telespettatori

La mission chiara e tonda del talk show condotto da Angela Rafanelli in onda su Rai Tre a partire da fine agosto è chiaro: informare il pubblico a casa su argomento considerati ancora nel 2022 dei veri e propri tabù. Il nuovo programma Rai è stato prodotto dalla Fenix Entertainment, che già in passato ha collaborato per l’Azienda Pubblica, come rivelato dallo stesso AD Riccardo Di Pasquale nel comunicato stampa:

“Avevamo già prodotto una docu-serie per la Rai che era andata anche molto bene, ma poi negli ultimi due anni ci siamo concentrati di più sul cinema…”

Appuntamento a fine agosto con questo nuovo programma in onda in seconda serata su Rai3.