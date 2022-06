Simona Branchetti pronta per Morning News: “Spero sia solo l’inizio”

Morning News, la conduttrice pronta per il ritorno: “Darò il massimo come sempre”

Cambio della guardia nel mattino estivo di Canale5, da lunedì 27 giugno, infatti, Simona Branchetti tornerà in onda con il suo programma per il secondo anno consecutivo e prenderà il posto del Mattino 5 di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. La giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvMia in cui innanzitutto si è detta pronta e carica per questa nuova avventura:

“Dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso sono stata ‘promossa’. Non solo torno in tv ma starò in onda tutta l’estate, fino a settembre.”

E poi ancora ha aggiunto: “Spero che sia solo l’inizio, che me arrivino nuovi progetti. Io questa estate in tv darò il massimo come sempre.” La giornalista e conduttrice sarà impegnata, dunque, fino all’inizio dell’autunno e per questo si è concessa alcuni giorni di vacanze e relax in Liguria ed Emilia Romagna prima di iniziare.

Simona Branchetti anticipa sul suo programma: “Costruiremo la trasmissione giorno per giorno”

La giornalista e conduttrice di Morning News, in seguito, a Francesca De Pasquale di TvMia ha rilasciato anche altre dichiarazioni sul suo programma fornendo anticipazioni e dettaglio:

“Punteremo soprattutto su argomenti di cronaca e attualità, di cui discuteremo con ospiti in studio. Sarà una trasmissione che io e la mia squadra costruiremo in gran parte giorno per giorno.”

La Branchetti ha anche aggiunto che se il suo sogno è sempre stato fare la conduttrice, pur trovandosi benissimo nella grande famiglia del Tg5, per questo essere impegnata con la trasmissione quotidiana dall’alba fino a dopo cena è un sacrificio che non le pesa.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi cedono il posto a Simona Branchetti: Mattino5 finisce

Dunque il mattino di Canale5 è pronto a cambiare veste a partire da lunedì 27 giugno, la coppia Panicucci-Vecchi, infatti, al timone da diverse edizioni di Mattino5 cederà il posto alla giornalista ed il suo programma. Morning News andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 8.45 circa fino alle 11.00. La Branchetti, che di recente si è mostrata addolorata per una scomparsa, riuscirà a bissare gli ottimi ascolti dell’anno scorso battendo la diretta concorrenza?