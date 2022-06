Ilary Blasi, piccolo problema all’Isola dei Famosi: “Non ci riesco!”

Problema con il vestito per Ilary Blasi: Nicola Savino lo fa notare al pubblico

Mancano pochissime puntate al finale di questa bellissima edizione de L’Isola dei Famosi, come ha annunciato la conduttrice, e questa sera è iniziata la puntata della settimana con un piccolo problema in diretta: il suo vestito, nero di pizzo trasparente, ha la parte finale decisamente stretto, tanto da impedirle di deambulare in maniera naturale. “Non ci riesco” ha scherzato lei con il suo opinionista Nicola Savino, che le ha fatto fare una piccola sfilata al centro dello studio. Ci sono state le battute degli opinionisti e poi anche il ritorno in studio di Jeda, il fidanzato di Vera Gemma che è approdata all’Isola insieme a Soleil Sorge.

L’Isola dei Famosi, manca poco per la finale. Alvin: “Non passa giorno senza un litigio”

E sempre nella puntata dell’Isola dei Famosi di questa sera Ilary Blasi ha sottolineato come ormai manchino solo più tre giorni all’ultima puntata che vedrà incoronato il vincitore o la vincitrice di questa bellissima edizione. E Alvin, inviato sul posto sempre attento e ironico, ha fatto sapere al pubblico che per quanto riguarda i naufraghi “non passa giorno senza un litigio” anche per cose futili come un qualcosa di rotto o che ha smesso di funzionare all’improvviso.

Carmen Di Pietro interrompe la conduttrice: “Non dormo se non chiedo una cosa a mio figlio”

Durante la diretta Carmen Di Pietro, visibilmente agitata, ha interrotto la conduttrice per chiedere a suo figlio Alessandro Iannoni in studio con Guendalina Tavassi, per la gioia degli spettatori, se avesse pagato l’assicurazione e avesse poi cambiato le gomme dell’auto. Ilary Blasi le ha fatto sapere che glielo avrebbe chiesto successivamente. Il figlio, poi, interrogato da lei ha dichiarato che la mamma non dovrebbe preoccuparsi perché ha fatto tutto quanto si doveva fare con l’auto. Nel frattempo è uscita un’indiscrezione bomba che avrebbe dell’incredibile: L’Isola potrebbe chiudere? I fan sono già pronti a incatenarsi al fine di scongiurare questa decisione che spetterebbe all’azienda. Certo, gli ascolti non sono altissimi, ma questo perché il pubblico è uscito assuefatto dopo sei mesi del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini.