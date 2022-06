Sophie Codegoni s’infuria con una fan di Jessica Selassié: “Pagliaccia”

Jessica Selassié: sua fan su twitter provoca l’ex gieffina, che reagisce male

Nonostante la passata edizione del Grande Fratello Vip sia ormai finita da diversi mesi, le fan della principessa Selassiè (le Jerù) continuano ad essere molto attive su twitter. E una di loro in queste ultime ore ha scritto un post che poco è piaciuto a Sophie Codegoni. Il motivo? La ragazza in questione ha pubblicato una foto di Jessica tra le braccia di Alessandro Basciagoni (adesso fidanzato di Sophie) nel periodo in cui hanno convissuto nella casa del GF Vip. Nella didascalia del suddetto post l’utente in questione ha messo degli emoji raffiguranti delle faccine di pagliacci (chiara provocazione nei confronti della Codegoni). Ovviamente il post è stato notato anche da quest’ultima, la quale non l’ha presa affatto bene.

Sophie Codegoni si scaglia contro la fan della principessa: “Pagliaccia”

La popolare ex gieffina, dopo aver visto questo post provocatorio pubblicato da questa fan di Jessica Sealssiè, ha deciso di non stare zitta. Difatti la ex tronista di Uomini e Donne, la quale è sempre al centro del gossip, ha risposto per le rime alla suddetta fan, dandole nemmeno troppo velatamente della pagliaccia (il post è disponibile dopo questo paragrafo):

“Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?”

Se non altro la ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha dimostrato ancora una volta di avere un bel caratterino e di non aver certo paura a rispondere per le rime agli hater sui social, anzi.

Jerù contro l’ex giffina: “Non hai mai difeso Jessica Selassié”

Questo post di Sophie Codegoni non è per nulla piaciuto a tanti fan della principessa etiope. E tra questi c’è anche chi ha fatto notare all’ex gieffina di non aver mai speso una parola per difendere la Selassiè dagli attacchi sui social, nonostante abbiano molto legato nel periodo in cui hanno vissuto nella casa più spiata dagli italiani:

“Jessica almeno in una diretta ti ha difesa e ha detto ai suoi fan di prestare più attenzione alle parole! Tu mai…”

E a pensarla come la suddetta fan anche molte altre Jerù.