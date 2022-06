Storie Italiane, Eleonora Daniele piange: “Devi farcela, siamo con te”

Le lacrime della conduttrice di Storie Italiane nell’ultima puntata: “Alessandro, siamo con te”

Anche il seguitissimo programma di Eleonora Daniele ha chiuso i battenti oggi, venerdì 3 giugno, per l’estate. E sul finire della diretta, dopo i saluti e i ringraziamenti a tutta la squadra, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime e, con la voce tremante, ha detto: “Voglio mandare un abbraccio particolare al nostro Alessandro…”. Si è poi fermata per qualche secondo per via della commozione. Subito dopo, riprendendo, ha aggiunto:

Ce la devi fare, siamo tutti con te!

Non sappiamo chi sia Alessandro e che cosa abbia, sicuramente si tratta di un collaboratore del programma che sta probabilmente affrontando una battaglia difficile…

Ivan Cottini ospite nell’ultima puntata di Storie Italiane: “Grazie a te…”

Prima del momento in cui si è commossa mandando un saluto al suo collaboratore, Eleonora Daniele ha ringraziato ovviamente tutta la squadra che negli ultimi nove mesi ha lavorato per la realizzazione del programma, con la regia che ha trasmesso un filmato nel quale tutti, tra redattori, inviati, giornalisti, autori ecc. hanno fatto un saluto: il video si è concluso con un cartello con sopra scritto “Storie Italiane torna a settembre” (la prima puntata è prevista per il 12). A partecipare all’ultimo segmento della puntata di oggi è stato Ivan Cottini, il modello malato di SLA che è da sempre un grande amico di Eleonora: proprio Ivan, dopo i saluti della conduttrice, ha detto rivolgendosi a lei “Grazie soprattutto a te”.

Come cambierà il palinsesto da lunedì senza Storie Italiane

Com’è noto da tempo, al posto del programma di Eleonora Daniele (che due giorni fa ha accolto l’accorato appello di un’attrice) da lunedì andrà in onda la nuova edizione di Unomattina Estate, che si protrarrà eccezionalmente fino alle 12.00, dato che quest’anno, a differenza delle passate estati, la prima parte del mattino sarà affidata al TG1, dunque Unomattina inizierà solo a metà mattinata e sarà in video, appunto, fino all’ora di pranzo, quando la linea passerà al nuovo programma Camper che sostituirà E’ sempre mezzogiorno.