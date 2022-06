Eleonora Daniele e il tumore di una famosa attrice: “Negata l’adozione”

La conduttrice di Storie Italiane: “Carolina Marconi ha sconfitto il tumore ma le è stata negata l’adozione”

L’abbiamo vista spesso nel programma del mattino di Rai1 Carolina Marconi, l’attrice che ha lottato e fortunatamente sconfitto un tumore al seno. Ospitata da Eleonora Daniele anche nella puntata di oggi, mercoledì 1 giugno 2022, intervenendo in collegamento da casa Carolina ha parlato di un’altra sua battaglia, quella per l’adozione di un bambino che, almeno per il momento, non ha vinto.

Lei è stata spesso qui da noi per raccontare la sua battaglia contro il cancro al seno

ha ricordato la conduttrice introducendo la sua ospite, sulla quale ha poi aggiunto: “E’ guarita dal tumore ma ora sta portando avanti un’altra battaglia, vuole adottare un bambino ma le è stato negato, probabilmente per il problema di salute che ha avuto…”.

La nuova battaglia di Carolina Marconi raccontata ai microfoni di Storie Italiane

“Sei uscita dalla malattia combattendo come una leonessa, io lo posso testimoniare perchè ti ho seguita per tutto il tempo” ha detto Eleonora Daniele alla sua ospite, che ha dichiarato:

Più di un milione di persone guarite da un tumore in Italia non possiamo accedere a servizi come piccoli prestiti, mutui e, ovviamente, adozioni.

“L’adozione non è impossibile, ci sono state persone che hanno avuto un cancro e hanno adottato, ma non senza un sacco di problemi da risolvere” ha aggiunto subito dopo Carolina, continuando: “Bisogna aspettare che dalla guarigione siano passati cinque anni, ma io so di donne che sono state costrette ad aspettare anche dieci”.

“Mi sento discriminata”, la denuncia di Carolina Marconi ai microfoni del programma di Rai1

“Ci sono Paesi europei in cui le leggi sono diverse […] Tutte le donne alle quali non viene concessa l’adozione si sentono discriminate e mi sento tale anch’io” ha lamentato l’attrice durante il collegamento con Eleonora Daniele, dicendosi convinta che ogni piccolo orfano meriti una famiglia: “Capisco che il bambino debba essere tutelato, ma è lasciandolo in una casa famiglia che lo si tutela?” ha detto, asserendo a gran voce di volere il diritto all’oblio per tutelare la sua privacy.