Tale e Quale Show anticipazioni cast prossima edizione: saltano due ex gieffini

Alex Belli non sarà concorrente del popolare talent show: arriva l’inaspettata smentita

A settembre tornerà ad accendere il venerdì sera di Rai1 la nuova edizione del popolare talent show vip condotto da Carlo Conti. E ovviamente i rumor si sprecano sui possibili concorrenti. Tra i tanti nomi circolati online c’è anche quello del marito di Delia Duran. Ma sarà vero? Nonostante diversi rumor lo abbiano dato ormai per certo nel cast, la fanopage instagram thepipol_tv ha smentito seccamente la sua presenza nel talent show vip: “Non sarà nella prossima edizione di Tale e Quale Show…” La trattativa sarà saltata all’ultimo minuto? Oppure gli autori non hanno mai pensato di dargli questa possibilità?

Anticipazioni Tale e Quale Show cast: non ci sarà il popolare ex gieffino

Niente da fare neppure per Davide Silvestri. Difatti dopo tanti rumor circolati online su un eventuale approdo del popolare attore nel cast del talent show vip condotto da Carlo Conti, ci ha pensato la fanpage instagram thepipol_tv a smentire seccamente la sua sua presenza: “Non sarà nel cast del talent show vip di Carlo Conti…” Il motivo? Non è dato saperlo. Intanto però se Alex Belli, la cui moglie ha svelato un retroscena sulla loro vita privata, e l’altro gieffino non saranno nel cast del talent show, pare invece cosa fatta per le tre sorelle Selassiè.

Katia Ricciarelli non sarà nel cast di Tale e Quale Show: le sue ultime parole

Si segnala inoltre che nel cast del popolare show condotto da Carlo Conti non ci sarà neppure la popolare cantante lirica. Difatti è stata proprio quest’ultima a smentire la sua partecipazione in una lunga intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Mio:

“Tale e Quale? Non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi…”

La popolare cantante lirica ha infatti dichiarato di non essersela sentita ad affrontare una sfida del genere alla sua età: “Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita…” Si ricorda che quest’ultima non sarà neppure opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip, come ha rivelato lei stessa sempre in questa intervista. Niente Tv nei prossimi mesi per la ex moglie di Pippo Baudo?