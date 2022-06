Temptation Island salta, Mediaset corre ai ripari: nuovo reality sui tradimenti

Temptation Island non andrà più in onda: Mediaset ha preso i diritti per un altro reality sui tradimenti

Come tutti sapranno molto bene questa estate non andrà in onda su Canale 5 il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Il motivo non è dato saperlo con certezza, ma sono in tanti a credere che il problema potrebbe essere legato ad una questione di diritti. Tuttavia niente paura perchè i telespettatori non rimarranno orfani dei tradimenti in Tv. Difatti il portale televisivo DavideMaggio.it ha rivelato che su Mediaset Infinity sta per arrivare la prima edizione del reality show prodotto da MTV Italia, Ex on the beach.

Ex on the beach su Mediaset Infinity: arriva la prima edizione condotta da Elettra Lamborghini

Sempre il portale DavideMaggio.it ha rivelato che mercoledì 22 giugno verranno caricati sulla piattaforma on demand di Mediaset i primi quattro episodi dello scandaloso reality show andato in onda anni fa su MTV Italia. Se verranno poi caricate le successive edizioni del reality al momento non è dato ancora saperlo. L’arrivo di questo programma verrà sicuramente accolto molto bene dai tanti fan di Temptation Island, sulla cui inaspettata chiusura è spuntato un retroscena. Per chi non lo sapesse i concorrenti di Ex on the beach sono chiusi in una villa da favola in Thailandia a godersi una vacanza. Peccato che nessuno di loro sappia che presto questa vacanza diventerà un incubo, visto che da lì a poco arriveranno anche gli ex fidanzati a guastare la festa (ci saranno tradimenti, liti e infiniti colpi di scena).

Anticipazioni Ex on the beach: nel reality show ha partecipato anche una vecchia conoscenza de L’Isola dei Famosi

Nel reality show che presto sbarcherà su Mediaset Infinity forse molti non sanno che tra i concorrenti delle prime tre edizioni ci sono anche personaggi, che successivamente hanno partecipato ad altri programmi più o meno famosi. Tra questi spicca Matteo Diamante, che è stato uno dei naufraghi della scorsa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e Manuel Dosio, fratello del celebre pupo de La pupa e il secchione show di Barbara d’Urso. Insomma per chi fosse a corto di certi programmi televisivi, Mediaset ha deciso di venire in loro ‘soccorso’.