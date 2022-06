Temptation Island chiuso, spunta un retroscena clamoroso: “Problema di costi”

Temptation Island: dietro la sua chiusura c’è un problema di costi?

Assurdo come l’estate 2022 sarà la prima estate, dopo anni, senza Temptation Island. La notizia ha lasciato il pubblico senza fiato considerando la fidelizzazione sempre maggiore, anno dopo anno, i meme, i video ironici sui falò delle sei coppie partecipanti, insomma, la scelta di cancellare un programma simile appare sempre di più come senza senso. Ma ora, ad accendere la luce in una caverna oscura, è Alessandro Cecchi Paone che, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv, svela: “Credo sia un problema di costi. Forse devono risparmiare per equilibrare i bilanci”. Possibile che il programma condotto da Filippo Bisciglia sia stato chiuso per questa motivazione? Un motivo davvero assurdo considerando il successo del programma.

Filippo Bisciglia senza il suo programma estivo: i fan non si danno pace

In tanti si sono lamentati sui social e chissà quanti lo faranno quando si renderanno conto che da fine giugno e fine luglio non andrà in onda Temptation Island, il programma dove sei coppie partecipanti mettevano alla prova la tenuta di un sentimento dopo anni di matrimonio, fidanzamento, convivenza ecc, chiuso per sempre. Insomma, quest’anno Filippo Bisciglia non avrà modo di commentare sui social le puntate, ringraziare tutti quanti per gli ascolti e tanto altro. E pensare che il programma prodotto dalla Fascino riusciva a totalizzare più di tre milioni di spettatori a puntata nella calda stagione estiva.

Ad Alessandro Cecchi Paone non mancherà Temptation Island: “Vorrei un programma che salva le coppie”

Chi non sentirà la mancanza del programma estivo di Canale5 per eccellenza è proprio Alessandro Cecchi Paone, che ha ammesso: “Vorrei un programma che salva le coppie”. E Ultima Fermata, in questo senso, voleva imporsi come obiettivo proprio quello di salvare una coppia da tempo in crisi, anche se spesso e volentieri le coppie decidevano di separarsi mettendo fine anche a relazioni lunghissime. Purtroppo, però, a differenza di Temptation Island, il programma condotto da Simona Ventura è stato un flop clamoroso. Ma quest’estate, allora, cosa andrà in onda? Ci saranno le repliche di Tu sì que vales (con la giuria più irresistibile della televisione italiana) a tenere compagnia ai numerosi telespettatori.