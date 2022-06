Tg1, caos in diretta per una parolaccia (VIDEO): Perla Di Poppa imbarazzata

Perla Di Poppa presa in contropiede dal suo inviato, che sbotta in diretta: “Ma allora ca***!”

Come tutte le mattine anche oggi alle 8 in punto è andata in onda su Rai1 una nuova edizione del TG1. Alla conduzione c’era la popolare giornalista, la quale ha iniziato a dare le news più importanti della giornata, tra cui l’attacco al centro commerciale di Kremenchuk in Ucraina per mano dei russi:

“E’ un atto terroristico spudorato dice il presidente Zelensky. Altre vittime nel raid del Donbas, oggi riunione del consiglio di Sicurezza Onu su richiesta di Kiev…”

Successivamente la giornalista, come riportato dal portale web Today.it, ha dato la linea al suo inviato in Ucraina, Enrico Bona, proprio per avere aggiornamenti su tutta questa faccenda. Peccato che però quest’ultima non si è accorto di essere in diretta lasciandosi andare ad un’uscita decisamente fuori luogo (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Ma allora ca***!”

TG1: la giornalista rimasta senza parole dopo l’uscita infelice del suo inviato

Come riportato sempre dal portale Today.it, la giornalista del tg della prima rete nazionale, Perla Di Poppa, è rimasta completamente di sasso per via di questa uscita infelice in diretta del suo inviato in Ucraina Enrico Bona. L’imbarazzo è stato evidente. Tuttavia quest’ultima non si è comunque scomposta più di tanto continuando a condurre il telegiornale come se niente fosse successo:

“Allora andiamo avanti parlando di Ucraina…Facciamo il punto di questa ultima giornata di guerra con Giulia Palmieri…”

Ovviamente neppure a dirlo, questa gaffe in diretta ha fatto subito il giro del web.

Gaffe dell’inviato del TG1 tagliata su Rai Play: la rivelazione

Il portale Today.it ha anche fatto sapere che andando a rivedere su Rai Play l’edizione del TG1 delle 8 del mattino questa gaffe di Enrico Bona è scomparsa magicamente. A quanto pare il video caricato sul sevizio on demand della Rai inerente all’edizione mattutina del telegiornale condotta dalla giornalista Perla Di Poppa è stato tagliato ad arte per far scomparire questo sketch involontario. Purtroppo però la fanpage instagram intrashttenimento2.0, che vanta quasi 2 milioni di follower, ha subito registrato quel momento e ha già condiviso il video.