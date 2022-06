TGunomattina, diretta chiusa con l’addio a Patrizia Cavalli: “È scomparsa”

Maria Isabella Romano ricorda la poetessa morta ieri nell’edizione del TG1 del mattino

Anche oggi, mercoledì 22 giugno, il daytime di Rai1 si è aperto con TGunomattina, la nuova versione del telegiornale che fa da traino a Unomattina Estate. Condotto da Maria Isabella Romano, il TGunomattina si è concluso con il toccante ricordo di Patrizia Cavalli, la poetessa morta ieri. “Vi lasciamo con una sua poesia. Patrizia è scomparsa ieri e vogliamo ricordarla così” ha detto la giornalista, salutando sia i colleghi che hanno preso parte al talk in studio che gli spettatori che hanno seguito il telegiornale da casa.

Patrizia Cavalli, il ricordo a TGunomattina: “Questi versi li ha letti in pubblico”

“I versi che stiamo per farvi ascoltare, la poetessa li ha letti in pubblico” ha precisato Maria Isabella Romano prima di mandare in onda il filmato in questione.

C’è nell’amore volontà di amare? Se c’è amore c’è anche volontà…

è l’inizio della poesia mandata in onda al TG1. Patrizia da anni combatteva contro un tumore, battaglia che ha purtroppo perso ieri lasciando sgomenti tutti coloro che da sempre la amavano le sue opere. Non sappiamo ulteriori dettagli sulla sua malattia, né abbiamo, almeno per il momento, notizie sul suo funerale.

Tutto sulla poetessa scomparsa ieri all’età di 75 anni

Dal sito dell’ANSA apprendiamo che Patrizia Cavalli è morta all’età di 75 anni. E’ nata a Todi, in provincia di Perugia, nel 1947, trasferendosi a Roma all’età di 20 anni. L’esordio nel mondo letterario è avvenuto nel 1974, con “Le mie poesie non cambieranno il mondo”, pubblicato da Einaudi, che è stato l’editore di quasi tutte le sue opere. Negli anni successivi ha scritto “Il cielo” e “L’io singolare proprio mio”. Due anni fa è entrata nella cinquina del Premio Campiello con “Passi giapponesi”, la sua prima raccolta di prose con potenti immagini e stati d’animo. La Cavalli è sempre stata una poetessa pura e il suo talento è stato riconosciuto e apprezzato molto da Elsa Morante. La sua ultima raccolta di poesie è uscita nel 2020 e si intitola “Vita meravigliosa”.