Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano sono diventati genitori: è nato Luay

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 13, 2025 , in Uomini e Donne

Asmaa Fares è diventata mamma di Luay

Lo avevano annunciato a Uomini e Donne che sarebbero diventati genitori con tanto di commozione da parte dei presenti: si sta parlando della coppia composta da Asmaa e Cristiano su cui pochi avrebbero scommesso per via dei suoi trascorsi e anche perché la conoscenza non era nata sotto i migliori auspici. E invece sono una delle coppie più belle uscite dalla corte di Maria De Filippi e finalmente hanno annunciato di essere diventati genitori. Lei ha partorito un maschietto che hanno deciso di chiamare con un nome particolare: Luay.

Cristiano Lo Zupone al settimo cielo per la paternità

Al settimo cielo, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone e il perché è presto detto: sono diventati genitori. Hanno allargato la famiglia e ora, come hanno scritto sui social accompagnando una serie di foto del lieto evento, “la nostra famiglia al completo”. Si sono sprecati i commenti di tanti personaggi del mondo di Uomini e Donne come Roberta, Giada, Marcello e altri, senza dimenticare i commenti dei fan e delle persone comuni che li seguono da quando si sono messi assieme nel programma televisivo di Canale5.

Uomini e Donne: famiglia al completo per Asmaa e Cristiano

A Uomini e Donne si sono conosciuti Cristiano e Asmaa e sono diventati genitori per la gioia loro, della famiglia e dei fa che li hanno supportati fin dall’inizio. Negli scatti pubblicati sui social c’è anche la presenza del fratellino (il figlio che lei ha avuto da una relazione precedente). Ma che nome hanno scelto? Come scritto poc’anzi Luay, di origini arabe, e sarebbe traducibile come ‘giovane bue selvatico’ e il significato è quello di forza e perseveranza.