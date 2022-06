Tim Summer Hits, anticipazioni 1^ puntata: super colpo di Stefano De Martino

Tim Summer Hits debutta su Rai2: ospiti e scaletta della prima puntata

Finalmente l’attesa è finita per Stefano De Martino e Andrea Delogu. La coppia di conduttori a partire da questa sera presenterà su Rai2 Tim Summer Hits, il programma musicale dell’estate per quanto riguarda la tv di stato. Come ricordato anche dal direttore Stefano Coletta nei giorni scorsi erano diversi anni che la Rai non sceglieva di puntare su un format itinerante basato sulla musica, da qui è nata l’idea di affidare alla coppia De Martino-Delogu il timone di questa nuova avventura. Arriva, a partire questa sera su Rai 2, e in contemporanea su RaiPlay e Rai Radio 2, il Tim Summer Hits. E subito sono attesi sul palco di Piazza del Popolo a Roma grandi artisti per il programma, che partirà con il botto grazie a grandi nomi. Tra i cantanti che si esibiranno stasera troveremo Elisa, Alessandra Amoroso, Elodie, Marco Mengoni e tanti altri.

Stefano De Martino debutta al timone del programma: tutti i cantanti che saliranno sul palco

Oltre agli artisti già citati nel primo paragrafo, che già da soli bastano e avanzano come motivo per seguire il Tim Summer Hits, saliranno sul palco romano tantissimi altri artisti. Tra questi troveremo questa sera giovedì 30 giugno Irama, Madame, Gigi D’Alessio, i Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, Fred De Palma, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Carl Brave e Noemi, Tommaso Paradiso e Micheal Bublè. Non solo, Stefano De Martino presenterà insieme ad Andrea Delogu anche Marracash e Tananai, Luigi Strangis e Biagio Antonacci. Ospiti per tutti i gusti e soprattutto per ogni generazione di telespettatori.

Tim Summer Hits, inizia il viaggio che durerà fino ad agosto

Il cammino di De Martino e Delogu inizia questa sera dalla splendida cornice romana di Piazza del Popolo, per poi proseguire in giro per l’Italia fino al mese di agosto. Il conduttore partenopeo a poche ore dal debutto ha spiegato il suo obiettivo e speso parole importanti per Amadeus, che certamente seguirà con molta attenzione l’evento, visto che ritroverà sul palco tanti artisti che ha avuto sul palco dell’Ariston negli ultimi anni come cantanti in gara come Irama, Elisa, Madame e I Pinguini.