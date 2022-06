Stefano De Martino rompe il silenzio: “Amadeus? Non voglio farlo ingelosire”

Il conduttore sbarca al timone di Summer Hits e tranquillizza Amadeus

Tempo di musica sulle reti Rai. Stefano De Martino da domani approda al timone di Summer Hits insieme ad Andrea Delogu sul primo canale. La risposta della tv di stato a Battiti Live di Mediaset è servita e la strana coppia formata da De Martino e Delogu ha tutta la voglia del mondo di intrattenere i telespettatori e di regalare spensieratezza. Intervistati dal quotidiano Leggo i due hanno presentato il programma, che terrà compagnia al pubblico dal 30 giugno fino al prossimo 11 agosto. E senza alcuna intenzione di far ingelosire Amadeus, ha ammesso il presentatore napoletano scherzando con il conduttore del Festival di Sanremo delle ultime tre edizioni:

Non c’è niente di cui essere geloso. Visto che è stato citato Amadeus vogliamo onorare e ricordare gli anni d’oro del Festivalbar portato al successo principalmente proprio da lui

le parole del ballerino a Leggo.

Stefano De Martino scopre le carte: “Ecco che ospiti avremo”

Un parterre di grandi ospiti si appresta a presenziare sul palco di Summer Hits. Stefano De Martino, nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano Leggo ha iniziato a scoprire le carte sul tanto atteso evento che sarà trasmesso in una larga fetta di estate su Rai1. Tanti cantanti reduci dal Festival di Sanremo si apprestano a regalare nuove emozioni ai telespettatori: “Ci saranno tutti. Baglioni? No, lui non lo vedremo, ma ci sono Antonacci, Nek, Mika, Mengoni, Blanco, Elisa, Elodie, Achille Lauro, Sangiovanni, Gigi D’Alessio e Renga”. Insomma, musica per tutti i gusti e per le generazioni più varie.

La confessione di De Martino sulla compagna di viaggio: “La nostra complicità…”

C’è grande feeling tra Stefano e Andrea, prossimi a intrattenere gli spettatori in una lunga estate di musica. Di recente il ballerino ha svelato dei retroscena sul rapporto con la Delogu, ammettendo come la stima reciproca sia ai massimi livelli: “La nostra complicità e la nostra amicizia possono essere un valore aggiunto. Penso che l’accoppiata sia perfetta”. Adesso non resta che attendere il giudizio dei fan per questa insolita e giovane coppia, pronta a regalare freschezza al pubblico di Rai1.