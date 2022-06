Tina Cipollari senza pietà con Katia Ricciarelli: la frecciatina al veleno

Katia Ricciarelli nel mirino dell’opinionista di Uomini e Donne: “Spero non ci ripensi”

Giorni fa la popolare cantante lirica ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio. In questa circostanza l’ex moglie di Pippo Baudo ha confessato di aver deciso di non accettare la proposta di Alfonso Signorini di diventare opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip perchè non se l’è sentita. Ovviamente la notizia ha fatto il giro del web. Tra coloro che hanno riportato la news anche la fanpage instagram Trashtvstellare. Il post della suddetta fampage è stato notate anche da Tina Cipollari, che ha prontamente commentato di sperare che l’artista non cambi idea a tal proposito: “Spero non ci ripensi…”

Tina Cipollari affonda la cantante lirica: “Meno male che non è interessata”

L’opinionista di Uomini e Donne è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Katia Ricciarelli, la quale non parteciperà a Tale e Quale Show. Cos’altro ha detto? La verace protagonista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, dopo aver commentato il post della fanpage instagram Trashtvstellare augurandosi di sperare che la cantante lirica non cambi idea sul fatto di non fare l’opinionista del Grande Fratello Vip 7, ha anche messo il carico da novanta, asserendo schiettamente: “Meno male che non è interessata…” Ovviamente questo commentato è stato corredato da emoji sorridenti.

Katia Ricciarelli e l’opinionista non vanno d’accordo: ecco il motivo

In tanti si staranno chiedendo il motivo per cui Tina Cipollari è così contenta di non vedere la cantante lirica come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Forse molti non si ricorderanno che le due donne hanno litigato pesantemente anni fa nel programma condotto da Simona Ventura, Selfie – Le Cose cambiano. In questa occasione l’ex moglie di Pippo Baudo ha anche abbandonato lo studio in aperta polemica con l’opinionista di Uomini e Donne. La Ricciarelli ha parlato di questo episodio anche nel periodo in cui ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani, confessando a Francesca Cipriani quanto segue:

“Mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Non è proprio nessuno…”

La Ricciarelli non ha nascosto di avere il dente avvelenato nei suoi confronti perchè in quella occasione l’avrebbe trattata male.