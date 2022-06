Tommaso Zorzi arrabbiato con un conduttore: “Mi devi delle scuse!”

La battuta di un comico scatena l’ira di un ex gieffino: “Una roba che mi fa impazzire”

Tommaso Zorzi nella giornata di oggi dopo aver salutato come di consueto i suoi numerosi follower, non ha nascosto il suo fastidio per ciò che è accaduto durante uno spettacolo di Andrea Pucci. L’ex gieffino si è arrabbiato per una battuta di apertura per niente carina che il presentatore e comico ha fatto citando lui, affermando: “Non lo so, parliamone un attimo, anche no! La cosa che mi fa impazzire di questa roba è che tu che cosa ne sai di dove lo prendo io, come fai ad arrogarti il diritto di salire sul palco e dire a una platea di gente che io lo piglio nel c***”. Il vincitore del GF Vip 5 ha continuato il suo sfogo ribadendo: “E’ una roba che mi fa impazzire”.

Anche oggi Tommaso Zorzi ha rotto il silenzio sui social, e ci ha tenuto a fare un discorso dopo aver appreso di essere stato tirato in ballo da Andrea Pucci. Per iniziare l’influencer che ieri ha fatto una riflessione, ha affermato: “Non voglio fare polemica giuro, volevo un attimo soffermarmi, una mia amica ieri va a sentire un suo spettacolo e mi manda questo audio stamattina dicendo la seguente cosa”. Le parole pronunciate dalla diretta interessata sono state le testuali: “Dato che abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci i tamponi, si entrava in queste strutture, dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano str*nz* anche nell’altra, se erano ancora più str*nz* in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi nel c**o”.

L’ex gieffino non ha digerito ciò che ha detto il comico, visto che ha manifestato il suo disappunto: “Siamo nel 2022, sono passati quarant’anni da quando poteva far ridere una roba del genere. Immaginate se io salgo su un palco e dico ragazzi ho rotto l’aspirapolvere ma non so se comprarne una nuova o usare la moglie di Pucci con quello che s*cc*ia. Tu mi diresti giustamente tu sei pazzo, come c***o ti permetti, sciacquati la bocca”. Il noto influencer ha invitato il conduttore ad ammettere l’errore: “Mi devi delle scuse”. Poco dopo il vincitore del GF Vip 5 ha svelato: “Tra l’altro in tutto ciò ho scoperto che mi ha bloccato su Instagram”.

Il conduttore e influencer ha mostrato ciò che un suo fan gli ha scritto sul comico il cui pseudonimo è Andrea Baccan. L’utente dopo aver svelato di aver lavorato a tante serate che ha fatto il conduttore ha aggiunto: “E’ normale nominarti durante lo spettacolo. Una volta ha detto che gli stavi sulle pall* perchè eri troppo gay, ed era anche un po’ eccessivo. A me qualche battuta sua fa ridere ma la maggior parte delle cose che dice sono omofobe e se**ist* da far schifo, nel vero senso della parola“. L’ex gieffino ha risposto: “Che ridere”.