Tommaso Zorzi non ci sta: “Mi sembra stupido accanirsi!”, il suo sfogo

Il noto conduttore dopo il debutto del suo nuovo programma: “Sono super contento”

Tommaso Zorzi nelle scorse ore ha manifestato tutta la sua felicità sui social, dopo il debutto di Tailor Made – Chi ha la stoffa?, il nuovo talent dedicato al mondo della sartoria. Il noto influencer e conduttore si è fatto sentire con queste parole:

“Buongiorno ragazzi stamattina ottime notizie, ieri è andata molto bene, sono super contento“.

La riflessione del vincitore del GF Vip 5 sul successo della tv: “Brutto e triste”

Finalmente i fan di Tommaso Zorzi hanno potuto seguire la prima puntata del format dedicato all’alta sartoria Tailor Made – Ci ha la soffa su Discovery+, che vede al timone proprio l’amato influencer. Il vincitore del GF Vip 5 ha rotto il silenzio tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, in cui è sempre molto attivo. Per iniziare ha mostrato lo screenshot in cui si parla dell’ottimo riscontro del suo programma: “Debutto al top, si afferma come il titolo più visto, nella giornata d’esordio! Il 1 episodio ha registrato il maggior numero di abbonati e ha portato il talent show ad essere tra i titoli più commentati sui social”.

La reazione non si è fatta attendere, visto che si è lasciato andare a una riflessione sul successo in tv: “A parte gli scherzi questo lavoro è un po’ così, però la cosa importante secondo me è essere contenti e soddisfatti del lavoro che si fa. Poi ovviamente quando vanno bene siamo tutti più felici però io sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, anche quando andava meno bene”. Il popolare 27enne ha continuato il suo discorso affermando: “Adesso non mi riferisco a nulla in particolare però in generale mi sembra un po’ stupido poi accanirsi su certi aspetti della televisione flop, mega flop”. Il conduttore ha concluso con uno sfogo: “E’ brutto ed è triste, anche perchè quando poi gira bene che dici, cosa ti inventi? Che è successo?”.

Tommaso Zorzi svela uno dei suoi obiettivi: “Fare tutto entro una certa età”

Intanto il noto conduttore che nelle scorse settimane ha avuto uno sfogo sui social, in una recente video intervista ha svelato uno dei suoi obiettivi, cioè quello di smettere di lavorare molto presto per dedicarsi alla sua famiglia e alle sue cose, dando questa motivazione: “Fare tutto entro una certa età che mi sono prestabilito. Io sogno la casa in campagna. Mi piace vivere una vita molto serena, tranquilla, pacata”. L’influencer inoltre si è espresso sulla fama e il successo, facendo una precisazione: “Spero di rimanere sano di mente il più lungo possibile”.