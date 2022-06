Tommaso Zorzi fa ricredere Davide Maggio: “Tornato con i piedi per terra”

Davide Maggio cambia idea sull’influencer: “Finalmente è tornato ad essere quello di prima”

Il popolare giornalista non ha mai lesinato critiche nei confronti di Tommaso Zorzi, soprattutto dopo la sua uscita dalla casa più spiata dagli italiani. I due un anno fa circa hanno avuto anche un acceso botta e risposta sui social. Tuttavia pare che il giornalista abbia cambiato idea nei confronti dell’ex gieffino. Difatti Maggio, rispondendo ad una domanda di un suo follower che ha voluto sapere la sua opinione su Zorzi, ha rivelato di essere felice che sia tornato finalmente con i piedi per terra: “Credo sia tornato con i piedi per terra e sono contento per lui…”

Tommaso Zorzi convince il giornalista: “Avrà modo e tempo di trovare il programma adatto a lui”

Successivamente Davide Maggio, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche rivelato di credere che al momento i programmi che Discovery ha voluto affidare all’influencer non hanno apportato alcun tipo di novità, aggiungendo però di essere sicuro che ben presto troverà quello adatto:

“I programmi non sono nulla di nuovo, ma se vale avrà modo e tempo di trovare quello giusto…”

Si ricorda che l’ultimo programma condotto dall’influencer, il quale recentemente si è sfogato, ha chiuso venerdì scorso con un ascolto non particolarmente brillante. Difatti l’ultima puntata dello show è stata seguita da 135 mila telespettatori con lo 0,8% di share.

Tailor Made – Chi ha la stoffa?: l’influencer pronto alla conduzione di un nuovo programma

Si segnala che Tommaso Zorzi tra una settimana esatta tornerà con un nuovo programma su Discovery +. Difatti lo show verrà caricato prima sulla piattaforma on demand di Discovery a partire da martedì 28 giugno, e solo in un secondo momento verrà trasmesso in chiaro. Per chi non lo sapesse la nuova trasmissione è praticamente un talent in cui 10 sarti amatoriali si sfidano mettendo in mostra la loro spiccata creatività. In ogni puntata due di loro verrano eliminati. E alla fine solo uno vincerà questo nuovo talent show targato Discovery. Zorzi tornerà al successo dopo l’esperienza poco felice (almeno da un punto di vista degli ascolti) alla guida di Questa è casa mia?