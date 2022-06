Tommaso Zorzi pronto per un nuovo programma, lo sfogo: “Ho pianto e…”

“Mi sono commosso, ho pianto e ho gioito”, le parole inaspettate del conduttore di Tailor Made – Chi ha la stoffa?

Andrà in onda il 28 giugno su Discovery + il nuovo talent show di Tommaso Zorzi. L’ex gieffino sarà infatti al timone del programma che vedrà sfidarsi dieci sarti amatoriali e sarà affiancato nella sua nuova avventura da un cast d’eccezione. A giudicare i concorrenti saranno infatti Elide Morelli, sarta della Maison Valentino, e Cristina Tardito, fondatrice del brand Kristina Ti. Le puntate del nuovo programma sono già state registrate e il conduttore ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Oggi, svelando a caldo quali sono state le sue emozioni nel destreggiarsi in questa nuova sfida:

“Mi sono commosso, ho pianto e ho gioito ogni volta che un concorrente metteva l’ultimo punto su una sua creazione”.

Ma non è tutto perchè il compagno di Tommaso Stanzani ha raccontato anche un altro retroscena sul suo nuovo programma: “Non sapevo cosa significasse stare in una sartoria, avere pazienza”. Ha poi voluto sottolineare di aver capito oggi che “dietro a ogni grande abito c’è un grande sarto”.



Conduttore senza peli sulla lingua, la confessione: “Ora sono un po’ infeltrito”

“Ora sono un po’ infeltrito, ma prima di questa avventura ero uno chiffon”. Questa la battuta del conduttore di Tailor Made – Chi ha la stoffa? prima del debutto su Discovery +. Sempre elegantissimo e attento alla moda, l’ex gieffino ha confessato sull’ultimo numero del settimanale su citato di “essere nato con la camicia” e di essere stato molto fortunato. Certo è che l’anno appena trascorso è stato ricco di soddisfazioni per il 27enne che è stato al timone di Drag race Italia, After the race ed è attualmente in onda su Real time con Questa è casa mia.

Tommaso Zorzi cambia strategia: “Non mi vedrete mai pubblicamente rispondere a un attacco”

Senza peli sulla lingua, il conduttore di Tailor Made – Chi ha la stoffa? ha ammesso di amare il ruolo di presentatore, ma non molto l’ambiente televisivo.

“Ho decido si fare questo lavoro perchè mi appassiona, sto imparando a fare il conduttore, ma l’ambiente televisivo mi fa abbastanza caga*e”.

Queste le parole del compagno di Tommaso Stanzani su Instagram Stories che ha ammesso di in frequentare poi, fuori dal lavoro, questo ambiente. Ha poi sottolineato di aver adottato una nuova strategia contro gli haters in questo periodo: quella del silenzio. “Non mi vedrete mai pubblicamente rispondere a un attacco” ha ammesso, snche se di recente il 27enne si è lasciato andare a un commento su Lory Del Santo.