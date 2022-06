Tullio Solenghi e Massimo Lopez, il ricordo di Anna Marchesini: “È con noi”

Anna Marchesini, il ricordo commosso dei due colleghi: “Una parte di lei è con noi”

Se si nomina Il Trio non si può non pensare a tre grandi artisti che negli anni ’80 e ’90 sono stati stati l’emblema della comicità italiana divertente e mai volgare prima di sciogliersi nel 1994. Da allora, però, spesso i tre artisti hanno continuato a lavorare insieme, l’ultima nel 2008, prima della scomparsa prematura della grande attrice. La Marchesini, infatti, si è spenta nel 2016 a soli 62 anni per l’aggravarsi dell’ attrite reumatoide di cui soffriva da molto tempo. Tullio Solenghi e Massimo Lopez, sui amici oltre che colleghi, la ricordano molto spesso sia in ospitate televisive che nelle loro interviste. Ed infatti, in un’intervista concessa a Specchio hanno confessato:

“È molto strano essere sul palco senza di lei. O forse invece non è affatto strano perché una parte di Anna è con noi sul palco.”

Massimo Lopez e il ricordo della collega che non c’è più: “Era sempre positiva e propositiva”

Nella lunga intervista i due attori e imitatori hanno ricordato commossi e con affetto Anna Marchesini, la loro collega ma soprattutto amica che non c’è più. Lopez (di recente ospite a Il cantante mascherato) , nello specifico, ha confessato:

“Quello che mi manca di più di Anna era questo suo ridere continuamente in maniera intelligente. Lei non manifestava mai disagio. Mai un malessere, stava sempre bene, era sempre positiva e propositiva”.

I due attori, inoltre, hanno ammesso entrambi che spesso percepiscono la grande artista scomparsa come ancora con loro.

Tullio Solenghi confessa: “Di Anna Marchesini mi manca più di tutto il contatto quotidiano”

Ed infine Solenghi, sempre durante l’intervista su menzionata, ha voluto fare un ritratto anche privato della grande attrice: “Più di tutto manca il contatto quotidiano, la telefonata, il rimbalzo che avevamo uno sull’altro su qualsiasi cosa succedesse. C’eravamo sempre per mettere al corrente l’altro su quel che succedeva, per giocarci sopra con iperboli folli.” Adesso i due attori a partire dal 25 giugno saranno nuovamente in teatro e con loro sul palco, simbolicamente, ci sarà anche Anna Marchesini, l’affetto del pubblico nei loro confronti, infatti, è rivolto a tutt’e tre.