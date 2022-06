Un posto al sole: resa dei conti per Raffaele, nuovo amore per Marina

Nelle prossime puntate della soap Viola scoprirà il segreto di Raffaele: racconterà tutto al marito?

Le puntate di Un posto al sole che stanno andando in onda in questi giorni su Rai3 sono ricche di suspence: Raffaele è ricattato dai camorristi, se non farà quello che gli hanno chiesto ci saranno tragiche conseguenze per lui e per la sua famiglia. Le anticipazioni della prossima settimana della soap rivelano che Viola sorprenderà il portiere di Palazzo Palladini mentre sta frugando nel computer di suo marito Eugenio. A quel punto Raffaele non avrà altra scelta e racconterà tutta la verità alla figlia di Ornella. L’uomo la pregherà di non dire niente al marito. Il magistrato, intanto, partirà per Milano e Giordano inviterà Viola e il figlioletto a stare a casa sua. Nunzio rivelerà a Franco il piano di Chiara e gli chiederà di procurargli dei documenti falsi per poter andare all’estero. Guido consiglierà a Mariella di non intromettersi nel rapporto tra Espedito e Samuel.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina parte per Procida e incontra un uomo affascinante

Nelle puntate della storica soap di Rai3 dal 4 all’8 luglio Franco aiuterà Nunzio ma cercherà di convincerlo a non fuggire con Chiara. Il rapporto tra Riccardo e Michele sarà sempre più teso. Viola inizierà a mentire ad Eugenio per coprire Raffaele. Diego, nel frattempo, si renderà conto che lo strano comportamento del padre non dipende da Elvira. Marina diciderà di staccare la spina e partirà per Procida. Qui conoscerà un uomo molto affascinante, Arnaud Leroy, che le farà una corte spietata. La Giordano cederà al suo fascino o l’arrivo di Roberto e Lara sull’isola le farà cambiare idea?

Arriva la resa dei conti con Eugenio per Raffaele. Lara mette in atto un piano diabolico

Per Raffaele arriverà il momento della resa dei conti: ci sarà il faccia a faccia con Eugenio? Lara, intanto, non solo continuerà a far credere a tutti che la sua gravidanza proceda per il meglio ma escogiterà un piano diabolico per mettere fuori gioco la domestica Silvana. Bianca cercherà di avvicinarsi al ragazzino che le piace. Clara (Imma Pirone ha fatto una confessione inaspettata) e Alberto si avvicineranno sempre di più: scoppierà di nuovo la passione tra di loro?