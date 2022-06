Un posto al sole, Imma Pirone (Clara) nostalgica: “Mi piacerebbe rivedere…”

Scritto da Isabella Adduci , il Giugno 26, 2022 , in Soap

L’attrice di Clara svela i suoi gusti televisivi: “Mi piacerebbe rivedere Giochi senza frontiere”

Un posto al sole mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori nonostante vada in onda da più di 25 anni ormai. I colpi di scena, grazie alla fantasia degli sceneggiatori, si susseguono. I nuovi personaggi si sono integrati perfettamente nel cast, tra questi Imma Pirone che veste i panni di Clara. La ragazza, nella soap, è la figlia di un boss della camorra e ha avuto un figlio da Alberto Palladini. L’attrice ha svelato i suoi gusti in fatto di Tv nella rubrica “Telecomando Vip” del settimanale Vero Tv. Confessa l’interprete della soap di Rai3:

“Mi piacerebbe rivedere Giochi senza frontiere: ero piccolissima quando lo guardavamo tutti insieme in famiglia. Ci divertiva tanto fare il tifo per la squadra italiana”.

In televisione ama vedere soprattutto i film perché le consentono di rilassarsi e di apprezzare il cinema che ama immensamente.

Imma Pirone di Upas rivela: “Mi piacciono tutti i programmi di Maria De Filippi”

L’attrice di Clara della storica soap di Rai3 tra le fiction e le serie tv ha amato tanto Le ragazze del centralino, Bridgerton e La casa di carta. Ma non perde mai le trasmissioni di una famosissima conduttrice: Maria De Filippi. Dice l’interprete di Upas:

“Mi piacciono i programmi di Maria De Filippi, se posso li guardo sempre. Amici su tutti ma anche gli altri. E’ una grande professionista”.

Nelle puntate attualmente in onda della soap di Rai3 Clara sta affrontando l’esame di maturità.

Anticipazioni Un posto al sole: cosa succederà tra Clara e Alberto?

Alberto Palladini si è offerto di aiutare Clara a ripetere ma lei è ancora diffidente nei confronti dell’uomo che l’ha fatta soffrire così tanto in passato. In realtà l’avvocato sembra davvero cambiato stavolta: risboccerà l’amore tra i due? La giovane, inoltre, è rimasta turbata dalla lettera che le ha inviato il padre, un boss della camorra, dal carcere. Cosa deciderà di fare? Intanto nelle puntate della prossima settimana Raffaele sarà sempre più in balìa dei camorristi. Che fine farà l’amato portiere di Palazzo Palladini? Riuscirà a salvare se stesso e la sua famiglia?