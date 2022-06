Una Vita, cosa succede dopo il salto temporale: Felipe esce di prigione ma…

Anticipazioni prossime puntate: Felipe finisce in prigione ma Natalia lo scagiona

Non finiranno i guai per l’avvocato di Acacias 38 nelle nuove puntate di Una Vita. Nell’ultimo episodio della telenovela spagnola, Genoveva Salmeron ha dato il via al suo perverso piano per liberarsi dei nemici e vendicarsi dell’ex marito. Dopo aver portato la giovane Quesada a uccidere Marcos, reo di aver abusato di lei per anni, ha fatto in modo che L’Alvarez Hermoso finisse sul luogo del delitto con le mani insanguinate. Oggi l’avvocato verrà colto sul fatto della polizia e finirà in carcere per l’omicidio di Bacigalupe. Non ci vorrà molto però prima che la sorella di Aurelio inizi ad essere preda dei sensi di colpa. La ragazza nelle prossime puntate della soap opera si costituirà e ammetterà di essere stata lei a uccidere il messicano in casa di Genoveva. Tutto questo porterà a una scia di sangue che vedrà la giovane morire in carcere, mentre il fratello assassinerà Anabel.



Una Vita anticipazioni prossimi episodi: un personaggio perde la testa e sprofonda nella depressione

Presto il pubblico di Canale5 assisterà a un salto temporale di cinque anni che avverrà a seguito dell’attentato anarchico, provocato da Soledad (finita nelle grinfie di Aurelio), e della morte di Carmen e Antonito. Felipe, che sopravvivrà all’esplosione, sarà però profondamente cambiato. Dopo aver perso i suoi affetti cadrà in uno stato di profonda depressione e l’unico a condividere il suo dolore sembrerà essere Ramon. I due finiranno per andare a vivere insieme, ma la convivenza non sarà facile. La coppia litigherà continuamente e il dolore per la perdita delle rispettive compagne finirà per creare una frattura insanabile. La goccia che farà traboccare il vaso sarà il discorso che l’avvocato farà in onore di Antonito, nel ricordare le vittime dell’attentato. A quanto pare infatti le parole usate dall’amico non piaceranno per nulla al Palacios.

Spoiler puntate spagnole: Genoveva non dimentica Felipe, pronta una nuova trappola per lui?

Intanto dopo il salto temporale a Una Vita, torneranno ad Acacias 38 Aurelio Quesada e la dark lady, convolati a nozze nel frattempo. Nonostante il nuovo matrimonio, la Salmeron sembrerà però avere in testa ancora l’ex marito. Proprio così! Oltre a interessarsi degli strani affari del marito e dei suoi nuovi vicini, Valeria e David, la dark lady continuerà a informarsi, con discrezione, dell’avvocato. Non è escluso che nelle prossime puntate l’Alvarez Hermoso possa finire ancora nella rete dalla signora di Acacias.