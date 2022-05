Una Vita: Soledad nelle grinfie di Aurelio, nelle prossime puntate…

Spoiler nuove puntate soap opera Canale5: Soledad cade nel tranello di Aurelio

Non saranno tempi facili per la Lopez nelle nuove puntate di Una Vita. La domestica di Marcos infatti, dopo essere stata smascherata e incolpata della morte di Felicia continuerà a nascondersi in casa del Quesada per scampare alla giustizia e alla furia del Bacigalupe, ma diventerà una prigioniera. Proprio così! Il messicano infatti le metterà i bastoni tra le ruote e non adempierà alle sue promesse. L’omicidio di Pierre Carron sembrerà essere stato commesso invano, il fratello di Natalia infatti vorrà sempre di più dall’anarchica. Scoprirà infatti il suo coinvolgimento con Fausto e deciderà di andare a trovare l’uomo in carcere. Nelle prossime puntate della telenovela scoprirà così che la Lopez è pronta a mettere a segno un attentato in Calle Acacias con lo scopo di assassinare Antonito. Aurelio deciderà di trarre vantaggio dal piano anarchico.



Una Vita, anticipazioni prossime puntate: scorre altro sangue in Calle Acacias, c’entra Aurelio

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera svelano che Soledad porterà a compimento il piano di Fausto e fabbricherà la bomba commissionata degli anarchici. Tornerà poi in quartiere, dopo essersi nascosta dal Quesada, sotto mentite spoglie e con Lorenzo e farà scoppiare l’ordigno. Tutto questo porterà una scia di sangue in Paese. Antonito e Carmen perderanno la vita, mentre Genoveva riuscirà a eliminare Marcos con la complicità di Natalia, facendo ricadere la colpa su Felipe. Successivamente la dark lady si libererà anche della Quesada, rea di averla tradita. Ma non è tutto! Anche il suo amante agirà e ucciderà la neo sposa Anabel a sangue freddo, impadronendosi del patrimonio dei Bacigalupe. L’uomo però finirà per tradire tutti… anche la sua complice.

Anticipazioni prossimi episodi: in arrivo un salto temporale ad Acacias, cambiano tutti gli equilibri

Succederà di tutto nelle nuove puntate di Una Vita. Dopo l’attentato anarchico ci sarà infatti un salto temporale di cinque anni. Si scoprirà che Alodia, dopo aver sposato Ignacio, ha perso il bambino, mentre Rosina e Liberto versano in gravi condizioni economiche. Ramon e Felipe non si sono mai ripresi dall’attentato, ma il colpo di scena nei prossimi episodi sarà il ritorno di Genoveva e Aurelio. Dopo essersi sposati e aver lasciato il Paese, torneranno in Calle Acacias per assaporare la loro vendetta e ordire nuovi tranelli. Sarà il Quesada questa volta a spiazzare tutti, tradendo la moglie e intrecciando un losco accordo con due nuovi protagonisti della soap opera: Valeria e David. La dark lady però non starà con le mani in mano…