Polemica su Unomattina: Soave-Ossini bucano la notizia della morte di Elena

Maria Soave e Massimiliano Ossini: critiche per la mancata trattazione della morte della bambina di Catania

Non si è occupato Unomattina Estate del ritrovamento del corpo di Elena, la bambina siciliana rivenuta senza vita in seguito alla denuncia del rapimento (che poi si è scoperto non essere mai avvenuto) da parte della mamma: una mancanza, quella del programma del primo canale, che secondo TvBlog non sarebbe da servizio pubblico. Secondo il sito appena citato, la notizia del ritrovamento del corpo senza vita della piccola si è appresa attorno alle 10.45, orario in cui nella trasmissione di Rai1 era in onda uno spazio di intrattenimento, con Fedez come oggetto del talk. Neanche alla fine del blocco in questione è stata data notizia del tragico epilogo della vicenda, nonostante il programma sia rimasto in onda per oltre un’ora ancora.

Unomattina Estate e la divisione degli spazi: notiziario affidato solo al TG1?

Nessun accenno al caso, quindi, da parte di Unomattina Estate, come ha evidenziato il sito citato nel primo paragrafo. Ad occuparsi della triste vicenda dovrebbe essere invece, domani sera, Chi l’ha visto, in diretta come sempre su Rai3 a partire dalle 21.20, con la conduzione di Federica Sciarelli. Ribadiamo che nell’orario in cui si è sparsa la voce del ritrovamento di Elena nel programma di Rai1 Massimiliano Ossini e Maria Soave stavano gestendo uno spazio di leggerezza, parlando prima di Fedez e poi di miele, cavallucci marini e acquario di Genova, dunque dare una notizia del genere non sarebbe stato forse il momento più adatto, ma un flash anche più tardi non avrebbe guastato. Secondo Blogo, la ragione di ciò è legata al fatto che la cronaca viene ora gestita dal notiziario del mattino, curato dal TG1 prima della diretta di Unomattina: TvBlog precisa però che questo non deve togliere al blocco condotto da Maria Soave e Massimiliano Ossini la possibilità, quando va fatto, di aggiornare i telespettatori su vicende così importanti.

Chi l’ha visto e la vicenda di Elena: domani sera gli aggiornamenti sulla sua morte

Come appena detto, ciò che non ha fatto Unomattina Estate oggi, lo farà domani sera Federica Sciarelli a Chi l’ha visto, dove si tornerà anche sul caso della piccola Angela Celentano, scomparsa dal monte Faito il 10 agosto del 1996.