Unomattina, il dolore di Maria Soave: “Siamo rimasti sconvolti quando…”

La morte della piccola Elena al centro della puntata di Unomattina Estate di oggi

Anche nell’appuntamento di oggi, martedì 21 giugno 2022, del contenitore del mattino estivo di Rai1, Maria Soave si è occupata della tragedia di Mascalucia, parlando della terribile morte di Elena Del Pozzo, uccisa dalla mamma. “Fatto terribile quello di Mascalucia” ha premesso la giornalista del TG1 introducendo lo spazio in questione, continuando:

E’ trascorsa una settimana da quando abbiamo scoperto la verità sulla morte di questa bambina di soli 5 anni, uccisa dalla mamma.

“E’ un fatto di cronaca che ha sconvolto noi adulti, ma proviamo ad immaginare cosa può avvenire nella mente di un bambino in casi del genere…”.

Maria Soave e la morte della piccola Elena: “Da mamma prima che da giornalista chiedo…”

“Da mamma prima che da giornalista, chiedo come può affrontare un bambino una notizia del genere?” è stata la domanda posta dalla conduttrice di Unomattina Estate alla prima dei suoi ospiti, ossia la dottoressa Maria Rita Parsi, che il pubblico di Rai1 conosce bene perchè è spesso ospite anche in altre trasmissioni. Rispondendo alla domanda della Soave, la psicoterapeuta ha asserito di voler fare appello innanzitutto alla mente intuitiva dei bambini, sottolineando: “La mente intuitiva è un dono sacro”.

Se, crescendo, tale dono lo si conserva, in età adulta è di aiuto per tenere a bada la razionalità […] I bambini crescono con le fiabe, se gli adulti sono preparati, possono entrare in sintonia con loro

ha dichiarato, aggiungendo poi: “E’ importante che i bambini capiscano che esistono orchi e streghe e che la realtà bisogna affrontarla con l’aiuto dei giusti alleati, che sono le persone che i bambini li amano”.

La conduttrice di Unomattina: “La chiave da usare è la protezione nei confronti dei figli”

“Una delle chiavi da usare in situazioni del genere è la protezione dei propri figli” ha replicato Maria Soave alla dottoressa Parsi intervenuta in collegamento. La giornalista che conduce Unomattina Estate (che in un’intervista uscita nei giorni scorsi ha parlato del suo rapporto con il collega Massimiliano Ossini) ha asserito inoltre: “E’ importante anche non aplificare le notizie drammatiche facendole diventare troppo potenti nella mente dei bambini”.